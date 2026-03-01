Noche de las Hamburgueserías. Foto: imagen generada con Copilot.

Este viernes 6 de marzo los fanáticos de las burgers tienen cita obligada: la Ciudad de Buenos Aires será el escenario de una nueva edición de “La Noche de las Hamburgueserías”. El evento gastronómico, organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica, tiene el objetivo de potenciar el sector gastronómico y que los ciudadanos puedan degustar las mejores producciones de cada marca.

El evento comenzará a las 19 horas y será hasta el cierre de cada local adherido. La propuesta es muy tentadora, ya que cada cadena ofrecerá un combo en especial —que incluye la hamburguesa, el acompañamiento y la bebida— a mitad de precio. Para saber qué locales dirán presente, se dispuso de un mapa virtual donde los usuarios podrán verificar qué locales participan y cuál es el menú que está al 50% de descuento.

El Desembarco. Fuente: Prensa

Cuáles son los locales adheridos para La Noche de las Hamburgueserías 2026

Además de lo que ofrece cada local, la Ciudad habilitará dos sedes que serán “patios hamburgueros”. Uno estará ubicado frente al Planetario, en Palermo, y en el Parque Los Andes, en Chacarita. Habrá música en vivo y distintos puestos que también ofrecerán combos a mitad de precio.

Entre las hamburgueserías que ya confirmaron su participación, se destaca la mezcla entre las grandes cadenas y los locales más artesanales:

Grandes cadenas: estarán adheridos cientos de locales de McDonald’s, Burger King y Mostaza en puntos clave como Obelisco, Flores, Caballito, Belgrano y shoppings.

Otras cadenas reconocidas: dirán presente locales reconocidos como Big Pons (con sedes en Boedo, Belgrano y Corrientes), The Food Truck Store, Williamsburg y Arredondo.

Especialistas en burgers : estarán El Desembarco (las 7 sucursales), Mi Barrio, Pérez-H, Deltoro, Kiddo y Fat Broder.

Hamburugesas más artesanales : estarán presentes locales como Temple, PIBÄ, La Choppería y Diggs.

Más de barrio: locales como Lobo Blanco (Villa Urquiza), Shivo’s, HUEBURGERS y Trixie American Diner.

Trixie, restaurante. Foto: Instagram/trixie_resto

“La Noche de las Hamburgueserías es una acción pensada para poner en valor la calidad de las hamburgueserías porteñas, promoviendo el crecimiento del sector y acercando promociones especiales a los vecinos”, remarcan desde la página oficial del Gobierno.