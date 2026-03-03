El tradicional festival que celebra la cultura volga Foto: Municipio de Olavarría

La Kreppelfest 2026 ya tiene fecha y promete convertir a Colonia Hinojo en el gran punto de encuentro del fin de semana. La 14.ª edición de esta fiesta típica alemana se realizará el sábado 7 de marzo, desde las 17:30, y el domingo 8, desde las 10:00, sobre la Avenida de los Fundadores, en el partido de Olavarría. Con entrada totalmente gratuita, la propuesta combina gastronomía, música, baile y tradición en un formato pensado para toda la familia.

Lejos de ser un simple festival gastronómico, la Kreppelfest es un homenaje a la herencia de los alemanes del Volga, los primeros inmigrantes que fundaron Colonia Hinojo en 1878, la primera colonia de este grupo en la Argentina. Desde 2011, el encuentro busca mantener vigentes sus costumbres y transmitirlas a las nuevas generaciones, con un fuerte anclaje en la historia local y el sentido de comunidad.

Cada edición rescata símbolos muy ligados a esa cultura: las danzas típicas, los trajes tradicionales y, por supuesto, el clásico ritual del “spicher”, la ceremonia de la cerveza que se transforma en uno de los momentos más esperados del fin de semana. Organizada en conjunto por el Municipio de Olavarría, el Grupo Organizador de la Kreppelfest y el Instituto Cultural de la Provincia, la fiesta convoca a vecinos y visitantes de toda la región.

El tradicional festival que celebra la cultura volga Foto: Municipio de Olavarría

La gran protagonista gastronómica es el kreppel, una torta frita simple y contundente elaborada con harina, huevo y leche, originaria de la zona del Volga y nacida como alimento básico en tiempos de escasez. En Colonia Hinojo, ese bocado humilde se convierte en estrella: se sirve bien caliente y suele acompañarse con puré de papas, chucrut, salchichas alemanas y huesito de cerdo, en platos abundantes y típicos de la mesa germana.

Las cifras hablan por sí solas del fanatismo por esta delicia: en ediciones anteriores se llegaron a pelar hasta cinco bolsas de papas para los acompañamientos, mientras los kreppels salen sin parar. A esto, se suma una oferta variada de food trucks, patios cerveceros, puestos de artesanías y feriantes que terminan de armar la postal de fiesta popular al aire libre.

El sábado 7 de marzo, la actividad arranca a las 17:30 con presentaciones de artistas locales, demostraciones de zumba para encender el ambiente y la participación de ballets y bandas regionales. El ballet de danzas alemanas Vesna suele ser uno de los infaltables del primer día, junto con grupos como “Los Changuitos”, “Los de Ahora” o “La Nueva de Martín Dolón”, que aportan ritmos festivos y bien criollos a la grilla.

Ese primer día también suele incluir el concurso de embajadoras, donde se elige a las representantes de la fiesta, y uno de los hitos del encuentro: el show del spicher, el ritual cervecero tradicional a cargo de cerveceros locales. La noche se va estirando entre brindis, fotografías, bailes espontáneos y el desfile de bandejas cargadas de kreppels que van y vienen entre las mesas de los patios gastronómicos.

El tradicional festival que celebra la cultura volga Foto: Municipio de Olavarría

El cierre del sábado queda en manos de figuras de la escena regional como Alejo Zalazar y Guillermo Gómez, que se suman al escenario para coronar la jornada con música en vivo. Entre tema y tema, los asistentes pueden seguir disfrutando de los food trucks, del patio cervecero y de la feria, en un clima relajado y familiar donde lo mismo se ve a grupos de amigos que a abuelos bailando con sus nietos.

El domingo 8 la fiesta se vive a otro ritmo, más ligado a la tradición y a los rituales comunitarios. La jornada comienza temprano, a las 10:00, con la misa oficial y el acto inaugural. Luego llega el izamiento de las banderas de Argentina y Alemania y el toque de campanas que marca la apertura formal de los puestos gastronómicos. Desde ese momento, el olorcito a masa frita y a asado empieza a ganar la avenida.

Uno de los momentos fuertes del domingo es el desfile tradicional, previsto para las 17:00 sobre la Avenida de los Fundadores. Allí desfilan los ballets “Wir Bringen Freude” y “Dulce Vida”, junto con otras agrupaciones invitadas, además de una llamativa exposición de carruajes antiguos que conectan con la historia agrícola de la zona. En el marco de la tarde también se realiza el concurso del mejor kreppel y un nuevo show de spicher a cargo de Bier Lait, antes del gran cierre musical con bandas.

Como complemento, la programación suma visitas guiadas a sitios históricos de Colonia Hinojo, como el Colegio Santa Teresa o el Monumento a los Fundadores, y un mercado de pulgas en la calle Avellaneda que invita a revolver entre antigüedades, curiosidades y objetos de colección. Todo se enmarca en una fiesta familiar, con propuestas para todas las edades y un sentimiento compartido: el orgullo por una tradición que sigue más vigente que nunca.

El tradicional festival que celebra la cultura volga Foto: Municipio de Olavarría

Cómo llegar a la Kreppelfest 2026 desde CABA y cuánto cuestan las entradas

Para llegar a la Kreppelfest 2026 desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más habitual es salir por la Autopista 25 de Mayo y continuar por la Autopista Riccheri hasta enlazar con la Autopista Ezeiza–Cañuelas. Desde ese punto, se sigue por la Ruta Nacional 3 en dirección a Azul y luego se toma la Ruta Nacional 226 rumbo a Olavarría. Una vez en la ciudad, restan pocos kilómetros por rutas y caminos provinciales bien señalizados hasta Colonia Hinojo y la Avenida de los Fundadores, epicentro de la fiesta.

La buena noticia es que la entrada a la Kreppelfest 2026 es completamente gratuita tanto el sábado 7 como el domingo 8 de marzo. No se cobra ingreso al predio: cada visitante solo paga lo que consume en los puestos de comida, los patios cerveceros o las ferias de artesanías. Esto la convierte en una salida accesible para familias, grupos de amigos o turistas que quieran vivir un fin de semana distinto, entre kreppels humeantes, música en vivo y el encanto de una de las fiestas más queridas de la colectividad alemana del Volga en la Argentina.