La Fiesta Medieval más grande de Argentina llega a un pintoresco pueblo de Buenos Aires con entrada gratis:

Medievalcon, la fiesta medieval más grande de Argentina. Foto: Instagram @medievalcon

El evento Medievalcon, reconocido como el festival medieval más grande de Argentina, llega por primera vez a General Belgrano, provincia de Buenos Aires, y promete transformar todo el pueblo en una auténtica aldea medieval, convirtiendo la experiencia en un plan imperdible para toda la familia.

Durante los dos días del festival, un parque se convertirá en un escenario único que recrea la época medieval. La gran atracción será el fuerte con torres, donde se llevará a cabo el espectacular asedio, una experiencia interactiva que permitirá a los visitantes vivir de cerca la tensión y la emoción de los combates de antaño. Además, habrá demostraciones de combate medieval, tiro con arco y flecha, y shows de danza y música en vivo, que transportarán al público a otra época.

Medievalcon: fecha, lugar y todos los detalles del evento

La cita será el sábado 28 de febrero y el domingo 1° de marzo, de 13 a 20 horas, en el Parque Mateo Bruzzo. Con entrada libre y gratuita, el evento invita a toda la familia a disfrutar de un fin de semana distinto, lleno de historia, espectáculos, actividades interactivas y la oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo medieval.

El festival también contará con un mercado de artesanos de época, donde se podrán conocer y adquirir piezas elaboradas con técnicas tradicionales, y disfrutar de una gastronomía medieval con diferentes propuestas que reflejan los sabores y recetas del período histórico.

Los visitantes podrán recorrer un campamento de recreación, interactuar con recreadores y conocer cómo era la vida cotidiana en la Edad Media. Todo esto hace de Medievalcon un evento educativo y entretenido, ideal para chicos y grandes que quieran combinar diversión y aprendizaje histórico.

Conociendo General Belgrano

General Belgrano es un pintoresco pueblo de la provincia de Buenos Aires, conocido por su cercanía con la ciudad de La Plata y su ambiente tranquilo y familiar. Fundado a fines del siglo XIX, combina la vida rural con propuestas culturales y recreativas para toda la familia.

Sus espacios verdes, plazas y parques, como el Parque Mateo Bruzzo, se prestan para eventos al aire libre y actividades comunitarias. La llegada de Medievalcon pone a este pueblo en el mapa de los eventos culturales de la región, ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de vivir una experiencia única sin salir de la provincia.

Con actividades pensadas para todos los gustos y edades, Medievalcon en General Belgrano promete convertirse en un plan imperdible de este verano 2026. Entre combates, danzas, gastronomía y artesanías, el festival logra combinar diversión, historia y cultura, ofreciendo un viaje en el tiempo que no se puede perder ningún amante de la Edad Media.