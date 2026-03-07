La Parolaccia, lugar de pastas. Foto: Instagram @laparolaccia

Almorzar en Buenos Aires se ha vuelto, para muchos, un termómetro de la economía diaria. Y pocos ejemplos fueron tan representativos como el ticket que se viralizó en redes sociales tras un almuerzo para tres personas en La Parolaccia de Puerto Madero, uno de los polos gastronómicos más exclusivos de la ciudad. La publicación, difundida por el usuario conocido como “El chico de las millas”, abrió un intenso debate sobre cuánto cuesta realmente comer afuera en tiempos donde cada gasto hace ruido.

Un total que sorprendió: $169.900 sin descuentos

Según el comprobante difundido, el monto final del almuerzo ascendió a $169.900 sin aplicar ningún tipo de promoción ni rebaja. Este detalle fue suficiente para que cientos de usuarios en X (ex Twitter) opinaran sobre si la cifra era razonable o exagerada para un restaurante de categoría en Puerto Madero.

El desglose exhibe números que llamaron aún más la atención. Solo en concepto de cubiertos, el grupo pagó $14.400, lo que deja en evidencia cómo cargos fijos del servicio pueden influir notablemente en la cuenta final.

La Parolaccia lanzó su menú para las Fiestas. Foto: Instagram @laparolaccia

¿Y las bebidas? También pesan en la cuenta

Las consumiciones sin alcohol también captaron la mirada de los usuarios. Una sola tónica tuvo un valor de $4.500, mientras que tres Coca-Colas sin azúcar sumaron $13.500. Para muchos, estos precios representaron el costo de consumir en una zona turística premium donde la ambientación y la vista al río forman parte del valor agregado.

Platos principales: cocina italiana en cifras actuales

Los comensales eligieron especialidades clásicas de la casa:

Lasagna: $32.500

Ñoquis de papa: $30.500

Sorrentinos: $32.500

Si bien estos valores están alineados con lo que suele ofrecer La Parolaccia, algunos usuarios consideraron que pagar más de $30.000 por un plato de pasta simple resulta elevado, sobre todo en un almuerzo sin vinos ni preparaciones particularmente sofisticadas.

El postre también suma: tres tiramisús por $42.000

El cierre dulce del almuerzo —tres porciones de tiramisú— elevó la cuenta en $42.000, reforzando la idea de que incluso opciones tradicionales italianas tienen un costo destacado en establecimientos de categoría.

Almuerzo de lujo en Puerto Madero: cuánto cuesta hoy comer en La Parolaccia Foto: imagen redes

Costo por persona: más de $56.000

Sumando todos los rubros, el gasto final por persona fue de aproximadamente $56.633, una cifra que para muchos refleja la realidad actual de los restaurantes premium porteños. Comer en Puerto Madero nunca fue barato, pero este ticket reavivó el eterno debate sobre si los precios responden a la calidad o si están por encima de lo razonable.

Cuánto cuesta comer en La Parolaccia Foto: Foto generada con IA

Las redes reaccionan: opiniones divididas

Como era de esperarse, las reacciones fueron diversas.Un sector defendió el valor argumentando que La Parolaccia mantiene estándares altos en servicio, ubicación y calidad. Para otros, en cambio, los números resultaron desmedidos, especialmente tratándose de un almuerzo simple sin bebidas alcohólicas.