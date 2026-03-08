Moquehue, Neuquén. Foto: villapehuenia.gob.ar

La Patagonia argentina ofrece numerosos paisajes deslumbrantes para desconectar y alejarse de la vida acelerada de las grandes ciudades. Si bien algunos son conocidos como Villa la Angostura y San Martín de los Andes, hay otros que no son tan elegidos por los turistas porque se encuentran ocultos al pie de la imponente Cordillera de los Andes, pero cautivan con su belleza. Este tipo de sitios son ideales para los jubilados que desean alejarse de los grupos grandes y el ruido de la urbanización.

Este es el caso de Moquehue, un pequeño pueblo de apenas 300 habitantes que conserva la esencia más pura de la Patagonia. Ubicado en un valle rodeado por la imponente cordillera, a orillas del lago homónimo, este destino es el refugio perfecto para quienes buscan conocer un entorno natural único.

La Región del Pehuén, donde se encuentra Moquehue, se distingue por sus bosques de araucarias milenarias y paisajes inexplorados. El arroyo Quillahue atraviesa el pueblo, formando playas de arena volcánica y rincones ideales para la contemplación y la aventura.

Qué hacer en Moquehue, el pequeño pueblo de la Patagonia

Durante el verano, los visitantes pueden vivir una experiencia única en el lago Moquehue gracias a los paseos lacustres. A bordo de una embarcación deportiva, se recorren bahías escondidas, islotes paradisíacos y playas de aguas cristalinas.

Las excursiones tienen una duración de cuatro horas e incluyen almuerzo en una playa apartada, con la posibilidad de practicar deportes acuáticos como kayak o paddleboard. Para quienes buscan un recorrido más breve, también se ofrecen paseos tradicionales de una hora que permiten admirar la belleza del lago desde otra perspectiva.

Playas rodeadas de naturaleza intacta en Moquehue

Además, Moquehue cuenta con varias playas que se destacan por su belleza:

El Verde: acceso gratuito y con un bar-parador durante el verano. Es la sede del camping municipal, ideal para quienes disfrutan del contacto directo con la naturaleza.

La Bella Durmiente, Desembocadura del Quillahue y La Angostura: playas de arena volcánica, rodeadas de bosques y montañas, perfectas para relajarse y nadar en aguas de deshielo.

Si estás buscando una escapada diferente, Moquehue es el lugar ideal. Con sus playas de arena volcánica y aguas cristalinas, este lugar cautiva y sorprende con su belleza intacta. Sin dudas, es un pueblo digno de visitar alguna vez en la vida.

Cómo llegar a Moquehue, un pueblo escondido en Neuquén

Para llegar a Moquehue, en la provincia de Neuquén, primero hay que dirigirse a Villa Pehuenia, localidad que se encuentra a unos 23 kilómetros. Desde Buenos Aires, el recorrido más habitual es tomar la Ruta Nacional 5 hacia La Pampa, continuar por las rutas nacionales 35, 152 y 143, y luego seguir por las rutas 151 y 22 hasta llegar a la ciudad de Zapala.

Desde Zapala se debe tomar la Ruta Provincial 13, conocida como Primeros Pinos, o bien la Ruta Provincial 23 en dirección a Villa Pehuenia. Una vez allí, solo resta recorrer los últimos 23 kilómetros hasta Moquehue.

El viaje desde Buenos Aires es de aproximadamente 1.450 kilómetros y puede llevar entre 18 y 20 horas en auto, dependiendo de las paradas y del estado del camino. En algunos tramos cercanos a la cordillera hay sectores de ripio y, durante el invierno, pueden requerirse cadenas para nieve.