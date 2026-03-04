Isla Cambacuá Foto: Imagen creada con Copilot para Canal 26.

A veces no es necesario cruzar fronteras ni tomar vuelos interminables para encontrarse con un paisaje de ensueño. A tan solo 306 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), existe un rincón que desafía la fisonomía típica del litoral argentino. Se trata de la Isla Cambacuá, un verdadero “oasis flotante” situado sobre las aguas del río Uruguay, justo frente a la Isla del Puerto y a escasos minutos de Concepción del Uruguay. Con una extensión de 23 kilómetros de largo, este destino se ha consolidado como el secreto mejor guardado para quienes buscan una escapada de fin de semana que combine relax y naturaleza virgen.

El encanto del “Caribe entrerriano”: disfrutá de toda la naturaleza que ofrece la Isla Cambacuá

Lo que hoy conocemos como un reservorio ecológico de magnitud impensada tuvo un origen humilde: un solitario banco de arena que, con el paso del tiempo, fue moldeado por la corriente hasta convertirse en la joya que es hoy. La Isla Cambacuá destaca por sus amplias playas de arenas blancas y suaves pendientes, bañadas por aguas que presumen de una transparencia superior a la de cualquier otro balneario de la zona.

Isla Cambacuá. Foto: Imagen creada con Copilot para Canal 26.

Sin embargo, el atractivo de la isla no termina en la orilla. Más allá de la zona de balneario, el territorio se extiende en 18 kilómetros de vegetación tupida y selva en galería, donde conviven especies autóctonas en un entorno de playas vírgenes ocultas entre el follaje. Para los amantes del movimiento, la isla ofrece un abanico de actividades que permiten conectar con el entorno:

Senderismo y exploración: Caminatas por senderos rodeados de flora nativa.

Observación de aves: Un espacio ideal para divisar ejemplares locales en su hábitat natural.

Aventuras acuáticas: Paseos en kayak por el río Uruguay y pesca recreativa.

Días de picnic: El balneario cuenta con espacios preparados para disfrutar de un almuerzo al aire libre en familia o con amigos.

Cómo llegar a la Isla Cambacuá desde CABA

Llegar a este paraíso entrerriano es más sencillo de lo que parece, lo que lo convierte en el plan perfecto para huir del ruido porteño. El viaje en auto desde CABA lleva menos de 4 horas.

El primer paso es dirigirse hacia la ciudad de Concepción del Uruguay. La opción más recomendada por su fluidez es ingresar a la provincia a través del Puente Zárate Brazo Largo, siguiendo el trazado de la Ruta Nacional Nº 14. No obstante, otra alternativa válida es tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata, cruzar el Puente Nicolás Avellaneda y continuar el viaje por la Ruta Nacional Nº 36.

Una vez en Concepción del Uruguay, el acceso a la isla es estrictamente fluvial, lo que le añade ese encanto de exclusividad y desconexión: