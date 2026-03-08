La localidad bonaerense ideal para jubilados. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Zárate es la escapada corta que rinde todo el año: ribera amplia, veredas cómodas y atardeceres frente al agua. A poco más de una hora de CABA, en la Provincia de Buenos Aires ofrece un paseo tranquilo, bien señalizado y sin complicaciones, ideal para adultos mayores que buscan aire libre, bancos a mano y ritmo calmo.

Ubicada a 90 km al noreste de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad se asienta sobre el Paraná de las Palmas y conecta con Entre Ríos por el complejo Zárate–Brazo Largo. Ese cruce clave la volvió puerta de entrada a la Mesopotamia y convive con su ADN, mezcla de industria, cultura y río.

Los planes más atractivos se concentran alrededor de la Costanera Sur: kilómetros de veredas anchas, sombra, miradores y bancos para caminar a paso propio o pedalear sin estrés. Hay sectores de pesca y un anfiteatro con actividades gratuitas, un combo amable para disfrutar de paseos largos, mate y buena vista.

Zárate-Brazo Largo. Foto: Wikipedia

El Puente General Bartolomé Mitre, visible desde varios tramos del paseo, es un mimo a la vista. Su silueta enmarca el río y regala atardeceres anaranjados que valen la foto; muchos eligen ese momento para descansar, respirar y mirar el agua.

Quien busque más verde puede cruzar a la Isla Botija, con campings, arboledas y espacios para pasar el día, preparar un asado o, alquilar un kayak. El ruido baja, suben aves y agua corriendo.

El centro suma un paseo corto y con historia: Plaza Mitre y el Museo Quinta Jovita cuentan el pasado señorial y tanguero local. Es caminable, con paradas bajo los árboles y tramos breves, fácil de combinar con la costanera para una jornada completa, amable y sin exigencias físicas.

Al caer la tarde, la zona del bajo abre mesas con vista al río: cervecerías, parrillas y restaurantes con pescados de río y cortes clásicos. La dinámica es descontracturada y apta para cenar temprano.

Lima, en la localidad de Zárate. Foto: Google Maps.

Dónde queda y cómo llegar a Zárate

Llegar en auto es directo y rápido, el camino es todo por autopista. Se toma Panamericana (RN 9) ramal Campana y, tras pasar Campana, el acceso por Av. Lavalle entra de forma simple al centro y la costanera. Trayecto recto, buena señalización y regreso en el día sin vueltas, ideal para quienes no soportan largas horas arriba del auto.

Para ir en transporte público, la línea 194 (Plus 194) sale de Once y Plaza Italia con servicios comunes y expresos hasta la terminal de Zárate. Es una alternativa cómoda para evitar manejo y peajes, aunque tarda un poco más.