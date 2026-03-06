Qué hacer este fin de semana en Buenos Aires.

Buenos Aires abre el fin de semana con una agenda que invita a salir a la calle y recorrerla a paso propio. Habrá propuestas culturales a cielo abierto sobre Corrientes, cine gratuito en salas públicas y ferias gastronómicas que copan las plazas. También museos con conciertos y muestras para sumar al mapa.

Muchas de estas actividades están concentradas en zonas fáciles de combinar en una misma salida: Centro, Recoleta y Parque Centenario. Con un poco de planificación, se puede armar un recorrido que arranque con una muestra, siga con una feria y termine con música al aire libre. La clave es aprovechar lo gratuito y moverte temprano para evitar filas.

Corrientes 24 horas: la avenida que nunca cierra

Corrientes 24hs Foto: Buenos Aires Ciudad

La Ciudad vuelve a poner el foco en la histórica calle Corrientes con una noche pensada para caminar, mirar y conocer los rincones míticos del centro. Del Obelisco a Callao, se mezclan música, cine, milonga y exhibiciones artísticas que le cambian la cara a la avenida y le dan vida a la “ciudad que no duerme”.

El recorrido porteño se podrá disfrutar el sábado 7 de marzo, sobre Avenida Corrientes (de Callao al Obelisco). Las propuestas callejeras son gratuitas; además hay promociones en pizzerías y restaurantes, librerías abiertas hasta tarde y subte con horario extendido.

Cine gratis en el CC Recoleta: ciclo dedicado a mujeres

Cine; películas; pochoclos. Foto: Freepik

Para quienes buscan un plan cultural sin gastar, el Recoleta arma una grilla de películas con mirada curatorial y foco en mujeres, en honor al 8 de marzo, Día de la Mujer. Es un buen plan para volver a disfrutar del cine en la sala y sumar un plan de tarde, incluso si el clima no acompaña.

La actividad transcurre en el Centro Cultural Recoleta durante el fin de semana del 6 al 8 de marzo. La entrada es libre y gratuita, pero requiere reserva previa en EntradasBA.

Egipto en Buenos Aires: sarcófagos, papiros y reliquias en el Bellas Artes

Tutankamón, faraón, arqueología, Egipto. Foto: Pixabay.

El Museo Nacional de Bellas Artes abrió una muestra que cruza ciencia, fantasía y fascinación local por el Antiguo Egipto. La propuesta reúne piezas originales y materiales vinculados a la egiptología y la egiptofilia en la Argentina.

La exhibición se realiza en el Pabellón de Exposiciones Temporarias del Museo Nacional de Bellas Artes, disponible también este fin de semana. La visita es gratuita y conviene ir con tiempo: las puertas abren a las 10 de la mañana y hay más de 180 piezas para recorrer.

Bs As Market en Parque Centenario: feria para comer al aire libre

Parque Centenario. Foto Gobierno de la Ciudad.

La feria vuelve a ocupar la plaza con puestos de productores y emprendimientos que apuestan por la cocina local. Hay opciones dulces y saladas, para almorzar, picar o armar una vuelta completa antes de caer a otro plan.

Aunque hay puestos en varias plazas de la Ciudad, la feria más importante está en Parque Centenario, el sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2026. El ingreso es gratis; lo que se consume en los stands es pago.

Música gratis al aire libre: conciertos en museos y centros culturales

Centro Cultural Recoleta Foto: centroculturalrecoleta.org

El cierre del fin de semana también se juega con recitales sin cargo en patios y espacios abiertos. La idea es simple: llevar mate, llegar temprano y escuchar desde rock y jazz hasta folklore, tango o música clásica, según la fecha y el lugar.

Hay varios centros habilitados, entre ellos: el CC Recoleta, domingos a las 18, con conciertos al aire libre y entrada gratuita; el Museo Nacional del Cabildo (Bolívar 65) el sábado 7; y el Museo Histórico Nacional (Defensa 1600) el domingo 8, también sin costo.