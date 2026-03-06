Qué hacer gratis este fin de semana en Buenos Aires: 5 planes imperdibles para salir sin gastar
Buenos Aires llega al fin de semana del 6 al 8 de marzo con planes gratis para deleitarse sin gastar de más. Cine, recorridos históricos y museos. Todo lo necesario para disfrutar una buena salida, ya sea en familia, con pareja o amigos.
Buenos Aires abre el fin de semana con una agenda que invita a salir a la calle y recorrerla a paso propio. Habrá propuestas culturales a cielo abierto sobre Corrientes, cine gratuito en salas públicas y ferias gastronómicas que copan las plazas. También museos con conciertos y muestras para sumar al mapa.
Muchas de estas actividades están concentradas en zonas fáciles de combinar en una misma salida: Centro, Recoleta y Parque Centenario. Con un poco de planificación, se puede armar un recorrido que arranque con una muestra, siga con una feria y termine con música al aire libre. La clave es aprovechar lo gratuito y moverte temprano para evitar filas.
Corrientes 24 horas: la avenida que nunca cierra
La Ciudad vuelve a poner el foco en la histórica calle Corrientes con una noche pensada para caminar, mirar y conocer los rincones míticos del centro. Del Obelisco a Callao, se mezclan música, cine, milonga y exhibiciones artísticas que le cambian la cara a la avenida y le dan vida a la “ciudad que no duerme”.
El recorrido porteño se podrá disfrutar el sábado 7 de marzo, sobre Avenida Corrientes (de Callao al Obelisco). Las propuestas callejeras son gratuitas; además hay promociones en pizzerías y restaurantes, librerías abiertas hasta tarde y subte con horario extendido.
Cine gratis en el CC Recoleta: ciclo dedicado a mujeres
Para quienes buscan un plan cultural sin gastar, el Recoleta arma una grilla de películas con mirada curatorial y foco en mujeres, en honor al 8 de marzo, Día de la Mujer. Es un buen plan para volver a disfrutar del cine en la sala y sumar un plan de tarde, incluso si el clima no acompaña.
La actividad transcurre en el Centro Cultural Recoleta durante el fin de semana del 6 al 8 de marzo. La entrada es libre y gratuita, pero requiere reserva previa en EntradasBA.
Egipto en Buenos Aires: sarcófagos, papiros y reliquias en el Bellas Artes
El Museo Nacional de Bellas Artes abrió una muestra que cruza ciencia, fantasía y fascinación local por el Antiguo Egipto. La propuesta reúne piezas originales y materiales vinculados a la egiptología y la egiptofilia en la Argentina.
La exhibición se realiza en el Pabellón de Exposiciones Temporarias del Museo Nacional de Bellas Artes, disponible también este fin de semana. La visita es gratuita y conviene ir con tiempo: las puertas abren a las 10 de la mañana y hay más de 180 piezas para recorrer.
Bs As Market en Parque Centenario: feria para comer al aire libre
La feria vuelve a ocupar la plaza con puestos de productores y emprendimientos que apuestan por la cocina local. Hay opciones dulces y saladas, para almorzar, picar o armar una vuelta completa antes de caer a otro plan.
Aunque hay puestos en varias plazas de la Ciudad, la feria más importante está en Parque Centenario, el sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2026. El ingreso es gratis; lo que se consume en los stands es pago.
Música gratis al aire libre: conciertos en museos y centros culturales
El cierre del fin de semana también se juega con recitales sin cargo en patios y espacios abiertos. La idea es simple: llevar mate, llegar temprano y escuchar desde rock y jazz hasta folklore, tango o música clásica, según la fecha y el lugar.
Hay varios centros habilitados, entre ellos: el CC Recoleta, domingos a las 18, con conciertos al aire libre y entrada gratuita; el Museo Nacional del Cabildo (Bolívar 65) el sábado 7; y el Museo Histórico Nacional (Defensa 1600) el domingo 8, también sin costo.