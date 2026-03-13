El bodegón de Buenos Aires que es furor por su milanesa libre:

Milanesas libres en El Bodegón de Benito Nazar. Foto: Instagram / elbodegondebenitonazar.

En una ciudad reconocida por su enorme oferta gastronómica, todavía existen rincones donde la tradición y la abundancia siguen siendo protagonistas. Uno de esos lugares es El Bodegón de Benito Nazar, un restaurante ubicado dentro del histórico Club Asociación Benito Nazar que se convirtió en furor por su propuesta de milanesa libre.

Situado en el barrio de Villa Crespo, el bodegón ganó popularidad en redes sociales gracias a una oferta que desafía el apetito de cualquier comensal. Por solo $25.000, los clientes pueden pedir milanesas y repetir cuantas veces quieran.

Milanesas libres en El Bodegón de Benito Nazar. Foto: Instagram / elbodegondebenitonazar.

En un contexto donde salir a comer suele implicar revisar el presupuesto con atención, esta propuesta llamó la atención por su combinación de abundancia, variedad y precio competitivo.

Milanesa libre: una propuesta que se volvió viral

El concepto es simple pero irresistible. Los comensales pueden probar distintas preparaciones de milanesa y repetir tantas veces como quieran durante la comida.

Entre las variedades que suelen formar parte del menú aparecen:

Milanesa napolitana , con jamón, queso y salsa de tomate.

Milanesa a caballo , coronada con huevo frito.

Fugazzetta , con cebolla y queso gratinado.

Cuatro quesos o suiza , ideal para fanáticos del queso.

Cheddar y bacon , una versión más moderna.

Raclette , con abundante queso fundido.

Milanesa con fideos Alfredo, una combinación contundente que suma pasta como guarnición.

Milanesas libres en El Bodegón de Benito Nazar. Foto: Instagram / elbodegondebenitonazar.

Esta variedad permite que cada comensal pueda probar distintos sabores en una misma visita, algo que explica en gran parte el éxito de la propuesta.

Milanesas libres en El Bodegón de Benito Nazar. Foto: Facebook / Benito Nazar.

Comer en un verdadero club de barrio

Más allá de la comida, parte del encanto del lugar está en su entorno. El restaurante funciona dentro de un club fundado en 1927 y conserva la estética clásica de los espacios sociales porteños.

Los visitantes se encuentran con techos altos, trofeos en vitrinas y un ambiente familiar donde los mozos mantienen el trato cercano típico de los bodegones tradicionales.

Por eso, el lugar se volvió un punto de encuentro habitual para grupos de amigos y familias que buscan disfrutar de una comida abundante sin preocuparse por quedarse con hambre.

¿Qué más se puede comer en el bodegón?

Aunque la milanesa libre es la gran estrella del lugar, la carta del restaurante también incluye otras propuestas tradicionales de la gastronomía argentina.

Milanesas libres en El Bodegón de Benito Nazar. Foto: Instagram / elbodegondebenitonazar.

Entre ellas aparecen parrilla, pescados, pastas caseras, guisos y platos típicos de bodegón, además de una selección de vinos pensada para acompañar preparaciones contundentes.

El Bodegón de Benito Nazar: dónde queda y cuánto sale

Para quienes quieran conocer este bodegón que se volvió viral, estos son los datos clave:

Dirección: Antezana 340, Villa Crespo (Ciudad de Buenos Aires).

Lugar: El Bodegón de Benito Nazar.

Promoción: Milanesa libre.

Precio: $25.000 por persona (se recomienda consultar actualizaciones o si incluye bebida y postre).

En una ciudad donde la gastronomía se reinventa constantemente, este restaurante demuestra que la combinación de tradición, porciones generosas y precios accesibles sigue siendo una fórmula imbatible.