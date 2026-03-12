Bodegón irresistible. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

En un contexto en el que muchos comensales priorizan precios accesibles y porciones abundantes, un bodegón del barrio porteño de Once es furor en Buenos Aires por reunir esas cualidades sin resignar sabor. El clásico “bueno, bonito y barato” que cada vez cuesta más encontrar.

Ubicado en Sarmiento 1906, San Cayetano es un restaurante con salón amplio, mesas largas, paredes repletas de fotos antiguas y ese aroma a bodegón tradicional que se percibe desde la vereda. El trato cercano y la cocina casera hacen que cada noche el lugar se llene de clientes que buscan comer rico y en cantidad.

El local se destaca por sus platos generosos y por convertir la comida casera en su sello distintivo. Ravioles con estofado, matambre a la pizza y buñuelos tan contundentes como irresistibles aparecen entre las opciones más pedidas de la carta. Todo se prepara con ese sabor familiar que reconforta y transforma cada comida en una experiencia simple pero memorable.

Para quienes buscan la esencia del bodegón porteño —porciones abundantes, ambiente familiar y recetas tradicionales—, este restaurante se convirtió en una parada obligada que siempre deja ganas de volver.

Las propuestas más irresistibles del bodegón San Cayetano

La carta ofrece alternativas para todos los gustos: desde milanesas napolitanas y supremas rellenas hasta cortes de parrilla a buen precio y guisos ideales para los días más fríos.

Además, los menús para compartir lo convierten en un punto de encuentro perfecto para grupos que quieren comer bien, abundante y sin gastar de más. Todo con ese sabor casero que lo distingue y lo mantiene entre los favoritos de los porteños.

Cómo llegar al bodegón San Cayetano

Ubicado en Sarmiento 1906, en pleno barrio de Balvanera, el bodegón queda a pocas cuadras de avenidas clave como Callao y Corrientes, en una zona de fácil acceso desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Se puede llegar en subte tomando la Línea B y bajando en la estación Callao, desde donde solo hay que caminar unas pocas cuadras. Otra alternativa es la Línea A, con descenso en Congreso Station, que también queda a una breve distancia a pie.