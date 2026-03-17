Reserva Natural Puertos Foto: Reserva Puertos

A menos de una hora del centro porteño, la Reserva Puertos Escobar aparece como una salida ideal para quienes buscan naturaleza sin alejarse demasiado. El predio, a solo 50 kilómetros de la Ciudad, combina lagunas, pastizales y fauna silvestre sin cobrar entrada.

Entre los visitantes, los carpinchos suelen ser los más fotografiados. Se los puede ver caminar tranquilos por las orillas del agua, junto con aves, mariposas y otros pequeños mamíferos que habitan este espacio protegido.

El lugar invita a pasar el día sin apuro: picnic bajo la sombra, caminatas por senderos señalizados y descanso frente a los espejos de agua. Para preservar el ecosistema, el ingreso con mascotas no está permitido.

Una de las joyas de Escobar Foto: Escobar Municipio

La reserva abre todos los días de 9 a 17.30 y ofrece varios caminos para recorrer según la energía del día. Hay opciones cortas y accesibles, y otras más extensas para quienes quieren caminar un rato largo.

El Camino del Cuis tiene 500 metros y es ideal para una primera aproximación. El Camino del Carpincho, de 1200 metros, bordea lagunas donde suelen concentrarse los animales. El más largo es el de la Pava del Monte, con 4,1 kilómetros.

También existen senderos internos, como De las Arañas, Canelones, De los Sauces y De las Mariposas, que conectan distintos ambientes dentro de la reserva y permiten variar el recorrido.

Armar un picnic es uno de los planes más elegidos. Cada visitante puede llevar su propia comida y bebida, y elegir entre varias zonas habilitadas. Las bicicletas están permitidas, siempre a baja velocidad y en modo paseo.

Cómo llegar a la reserva de Escobar

Reserva Natural en Escobar Foto: Reserva Puertos

Llegar desde la ciudad de Buenos Aires es sencillo: la reserva está a la altura del kilómetro 45 de la Panamericana Ramal Escobar, en Belén de Escobar. En auto, el viaje lleva entre 40 minutos y una hora, según el tránsito.

El predio cuenta con estacionamiento propio, por lo que no hace falta dejar el auto afuera ni recorrer grandes distancias para entrar.

Aunque la entrada es gratuita, es obligatorio reservar día y horario desde la web oficial. En jornadas de lluvia, el predio suele cerrar para evitar daños en los caminos y garantizar la seguridad de los visitantes.