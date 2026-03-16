El destino serrano perfecto para una escapada de jubilados en Semana Santa:

La localidad de Córdoba ubicada en el Valle de Punilla Foto: Córdoba Turismo

Los Cocos es una localidad de Córdoba que seduce con sus vistas panorámicas. Ubicado en uno de los puntos más altos del Valle de Punilla, es un destino pensado para descansar y moverse sin apuros. Sus miradores naturales y la tranquilidad del entorno lo convierten en una opción encantadora para una escapada de Semana Santa.

El pueblo se caracteriza por su ritmo pausado. Las calles arboladas y el aire serrano ofrecen un ambiente ideal para caminatas suaves, sin grandes exigencias físicas y con vistas amplias que acompañan todo el recorrido.

Dentro de sus principales atracciones se encuentra la subida al cerro El Camello, donde se encuentra El Mástil. No es un trayecto difícil, y desde la cima se obtiene una vista abierta del valle, perfecta para disfrutar sin necesidad de largas caminatas.

La localidad de Córdoba ubicada en el Valle de Punilla Foto: Córdoba Turismo

Quienes prefieran un recorrido un poco más exigente pueden optar por el cerro Cabeza de Soldado. Su ascenso es moderado y atraviesa sectores de vegetación típica serrana, con lugares para descansar y sacar fotos en distintos miradores naturales.

Además de los paisajes, Los Cocos guarda rincones culturales ideales para quienes disfrutan de la historia local. La Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, inaugurada en 1934, destaca por su estilo sencillo y su integración con el entorno.

A los pocos metros se encuentra el monasterio Abba Padre, donde una pequeña comunidad realiza trabajos artesanales y cultiva su propio huerto. Es un paseo sereno, ideal para quienes buscan desconectar del ritmo urbano.

La oferta recreativa se completa con el antiguo hotel El Descanso, hoy convertido en parque con espacios amplios para caminar y descansar. Es uno de los puntos más visitados por quienes eligen paseos tranquilos.

La localidad de Córdoba ubicada en el Valle de Punilla Foto: Córdoba Turismo

A pocos metros funciona la aerosilla, una opción cómoda para subir el cerro sin esfuerzo y obtener otra panorámica de Punilla. Para quienes viajan con nietos, el pueblo suma parques recreativos y un pequeño tren serrano que se convierte en una atracción imperdible.

Con su clima templado de otoño, sus recorridos accesibles y la tranquilidad que lo caracteriza, Los Cocos se volvió un destino ideal para que los jubilados disfruten de una Semana Santa relajada en plena naturaleza.

Cómo llegar a Los Cocos, en el Valle de Punilla

Para llegar en auto a esta hermosa localidad, conviene viajar primero hasta Córdoba Capital. Desde la ciudad de Córdoba, es necesario tomar el Camino del Cuadrado y luego seguir por la RN 38.

Desde Buenos Aires, el recorrido tiene casi 800 kilómetros, y se viaja más de 9 horas.

En colectivo, la empresa Sarmiento tiene servicios hasta La Cumbre desde Córdoba Capital y, desde allí, es necesario tomar un interurbano hasta Los Cocos.