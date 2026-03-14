Llega a Buenos Aires “Carne!”, el festival de parrillas:

Llega Carne!, el festival de parrillas a Buenos Aires. Foto Instagram @bsasmarket.

Si hay algo que representa a la Argentina es la carne. Nada se compara con un buen asado: un clásico que va más allá del sabor, porque también reúne a familias, amigos y compañeros alrededor de la mesa. En ese sentido, para rendirle homenaje a esta tradición bien argentina, este fin de semana llega un festival gastronómico lleno de delicias que promete sorprender.

Carne! Festival de Parrillas es un evento que reúne 35 stands y food trucks con cortes en todas sus variedades, ideal para los amantes de la buena comida y de la carne. A continuación, cuándo y dónde se realiza.

Llega Carne!, el festival de parrillas a Buenos Aires. Foto: Taste Atlas.

Carne! Festival de Parrillas: cuándo es, dónde se realiza y qué ofrece

Los fanáticos del asado y la buena gastronomía tienen una cita imperdible este fin de semana en la ciudad. Llega Carne! Festival de Parrillas, un evento que reunirá decenas de propuestas gastronómicas para celebrar uno de los grandes clásicos argentinos.

El festival se realizará el sábado 14 y domingo 15 de marzo, de 12 a 00, en el Hipódromo de Palermo. Durante ambas jornadas habrá 35 stands y food trucks con carnes en todas sus variedades. El público podrá disfrutar de distintas técnicas de cocción como asador criollo, kamados, fogoneros y ahumadores, además de una gran variedad de cortes.

Carne! Festival de parrilas Foto: Instagram @bsasmarket

En el recorrido gastronómico se podrán probar carne vacuna, cerdo, cordero, achuras y chorizos, junto con otras propuestas como empanadas, picadas y cocina al disco. Para acompañar, también habrá vinos, variedad de cervezas, helados y postres tradicionales, además de música en vivo para completar la experiencia.

Festival Carne! 2026: qué comer y cuáles son los precios

Entradas

Empanada de asado al Malbec en 1980 Parrilla de Culto: $4.000.

Achuras

Tablita de achuras (mollejas, chorizo y riñón a la provenzal) en La Magia Flaco: $15.000.

Mollejas al limón en La Magia Flaco: $16.000.

Picada Fierro (chorizo, molleja, bife de chorizo y alioli) en Fierro: $21.000.

Sándwiches parrilleros

Cuadril con jamón, queso o vegetales en Los Platitos: $15.000.

Chori gringo, con cheddar, bacon y pepinos encurtidos en Shappa: $7.000.

Chori de cancha con chimi y criolla en The Black: $8.000.

Festival Carne! 2026: qué comer y cuáles son los precios. Foto: Freepik

Cortes clásicos

Costilla entera a la jaula en Todo Brasas: $18.000

Entraña al Malbec en Asado Campero: $20.000

Vacío a la estaca en La Tranquera: $18.000.

Pechito de ternera con criolla asada y mayo provenzal en Flama: $14.000.

Bife de chorizo con tomate y morrón confitado en The Black: $14.000.

Ojo de bife con provolone fundido y encurtidos en Riki Cocinero: $16.000.

Cortes diferentes

Vacío ahumado por 8 horas con provoleta gratinada en Club Asador: $16.000.

Picanha con tomate, lechuga y cebolla caramelizada en Tres Fuegos: $14.000.

Pastrami estilo neoyorkino con mostaza y pepinillos agridulces en Pastrón.

Festival Carne! 2026: qué comer y cuáles son los precios. Foto: Unsplash.

Cerdo y cordero