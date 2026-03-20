Cinco pueblos cerca de CABA para una escapada con asado, naturaleza y aire libre. Foto: Facebook / Antenor.

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, crece el interés por escapadas cortas que combinen descanso, naturaleza y buena gastronomía. En ese escenario, los pueblos rurales de la provincia de Buenos Aires se consolidan como una opción ideal para quienes buscan alejarse del ritmo urbano sin viajar largas distancias desde la Ciudad de Buenos Aires.

A menos de dos horas en auto, distintos destinos ofrecen una experiencia completa de campo, donde el asado a la estaca, las parrillas libres y los entornos naturales se convierten en protagonistas.

Cinco pueblos cerca de CABA para una escapada con asado, naturaleza y aire libre. Foto: Freepik

Dónde comer asado a la estaca este finde largo: los 5 pueblos ideales para una escapada

1. San Andrés de Giles: tradición y parrilla completa

Uno de los clásicos es San Andrés de Giles, donde Estancia Chica se posiciona como uno de los lugares más elegidos. Su propuesta incluye carnes a la parrilla, achuras y un amplio predio con actividades recreativas, ideal para familias y grupos.

Estancia Chica, en San Andrés de Giles. Foto: Facebook / Estancia Chica.

2. Cortinez: un rincón gastronómico con identidad propia

En el partido de Luján, Cortinez sorprende con Don Obayca, un restaurante que combina la tradición parrillera con pastas caseras, empanadas y platos regionales en un entorno rural auténtico.

3. Tomás Jofré: el polo gastronómico del campo bonaerense

Tomás Jofré se mantiene como uno de los destinos más convocantes de la provincia. Allí, Atenor ofrece una experiencia completa con menú de campo, embutidos, carnes y especialidades típicas acompañadas por vino servido en pingüino.

Antenor, en Tomás Jofré. Foto: Facebook / Antenor.

4. Gouin: comer en una estación con historia

Más al interior, Gouin invita a descubrir La Estación, un restaurante ubicado en una antigua estación ferroviaria. Su propuesta incluye menú libre con picadas, empanadas, asado y pastas caseras.

La Estación, en Gouin. Foto: Facebook / Restaurante La Estación, Gouin.

5. San Pedro: una experiencia gastronómica diferente

La lista se completa con San Pedro, donde La Campiña propone platos abundantes y una carta variada, ideal para quienes buscan una experiencia de campo más tranquila y personalizada.

La Campiña, en San Pedro. Foto: Facebook / La Campiña de San Pedro.

Las claves para elegir una buena parrilla de campo

Al momento de planificar una escapada gastronómica, la ubicación y el acceso son factores determinantes. La cercanía a rutas principales permite optimizar el viaje y sumar paseos en la zona.

Además, los espacios verdes, la disponibilidad de actividades y la calidad del servicio son aspectos valorados por los visitantes. Las parrillas con menú libre, productos caseros y carnes de calidad suelen ser las más elegidas, especialmente para grupos y familias.

Estas propuestas rurales ofrecen una combinación difícil de igualar: buena comida, aire libre y el encanto de los pueblos bonaerenses. Una fórmula simple que convierte cualquier fin de semana largo en una experiencia para disfrutar sin ir demasiado lejos.