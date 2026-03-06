El mejor aeropuerto de Latinoamérica y el Caribe está muy cerca de Argentina:

El Aeropuerto Internacional de Carrasco fue reconocido como Mejor Aeropuerto de América Latina y el Caribe 2025 dentro de la categoría de terminales que reciben entre 2 y 5 millones de pasajeros anuales. La distinción fue otorgada por el Consejo Internacional de Aeropuertos en el marco del programa Airport Service Quality (ASQ), una de las evaluaciones más importantes a nivel global en materia de experiencia aeroportuaria.

Este reconocimiento cobra especial relevancia porque el sistema ASQ se basa en la opinión directa de los pasajeros. A través de encuestas realizadas en tiempo real en aeropuertos de todo el mundo, en la edición 2025 participaron cerca de 707.000 viajeros, lo que convierte al programa en uno de los principales indicadores internacionales sobre calidad de servicio en terminales aéreas.

La terminal aérea, gestionada por Aeropuertos Uruguay, compañía perteneciente a Corporación América, el grupo empresarial liderado por Eduardo Eurnekian, logró destacarse entre los aeropuertos mejor valorados de la región.

Según el informe del organismo internacional, el aeropuerto obtuvo altos puntajes en distintos aspectos vinculados con la experiencia del pasajero, entre ellos la calidad del servicio, el confort de las instalaciones, la eficiencia de los procesos operativos y la atención brindada por el personal.

En 2025, la terminal alcanzó un récord histórico de actividad, al registrar un total de 2.144.071 pasajeros, superando así el máximo que había marcado anteriormente en 2017.

Este nuevo reconocimiento internacional no es el primero que recibe el aeropuerto uruguayo. En 2019 ya había sido distinguido como el mejor en la categoría de terminales que movilizan entre 2 y 5 millones de pasajeros al año. Más recientemente, en 2024, volvió a destacarse al ser elegido como el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe dentro del segmento de hasta 2 millones de pasajeros.

El gerente general de la terminal, Federico Cabrera, celebró la distinción y destacó el trabajo conjunto del equipo que opera en el aeropuerto. “Es un gran honor recibir este reconocimiento, que refleja el trabajo diario de nuestro equipo y de toda la comunidad aeroportuaria. Es especialmente valioso porque surge directamente de la opinión de los pasajeros. Celebramos este logro con gratitud y con el compromiso de seguir mejorando cada día para ofrecerles siempre la mejor experiencia”.

Con este nuevo reconocimiento, el Aeropuerto Internacional de Carrasco consolida su posicionamiento como una de las terminales aeroportuarias con mejor valoración por parte de los viajeros en la región.