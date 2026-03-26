Eléctrica Pizza. Foto: Instagram @electricapizza

Con una estética que remite a las clásicas pizzerías de Nueva York, Eléctrica Pizza se posiciona como una de las propuestas más atractivas de Buenos Aires. Lejos del circuito tradicional de la calle Corrientes, este espacio sorprende con su pizza napolitana, elaborada con masa madre y una impronta artesanal que invita a viajar sin salir de la ciudad.

El proyecto de los empresarios gastronómicos Sebastián Levy Daniel y Brian Rapoport, inauguró un nuevo local en Palermo y refuerza así su presencia en uno de los polos gastronómicos más dinámicos de la ciudad. A su ya reconocida propuesta de pizzas se suman ahora platitos, pastas caseras y una cuidada selección de bebidas a precios accesibles.

Eléctrica Pizza. Foto: Instagram @electricapizza

Una pizzería en Palermo con estética neoyorquina

El espacio funciona en un amplio salón inspirado en un taller mecánico porteño, con guiños a su primer local: mesas y sillas escolares, paredes originales a la vista y una paleta de colores en gris, rojo y blanco. La ambientación toma como referencia el Brooklyn de los años 80, pero con un enfoque moderno, relajado e informal.

El lugar cuenta con dos barras: una con el horno a la vista, donde se preparan las pizzas, y otra destinada a bebidas. El resultado es un ambiente cálido y cercano, con capacidad para 40 personas en el interior y 15 en su terraza.

Eléctrica Pizza. Foto: Instagram @electricapizza

El Bar de Eléctrica: música en vivo y propuesta cultural

Una de las novedades es el primer piso, donde funciona el Bar de Eléctrica bajo concepto de Piano Bar. Allí, la estética cambia: mesas de mármol, sillas capitoné y sillones de cuero generan una atmósfera más íntima. El espacio está pensado para ciclos de música en vivo en formato acústico, además de propuestas de stand up, teatro y jazz. También cuenta con una mesa comunal ideal para eventos y celebraciones.

Eléctrica Pizza. Foto: Instagram @electricapizza

Qué se puede comer en Eléctrica Pizza

La carta tiene como protagonistas sus pizzas de harina orgánica, masa madre y elaboración 100% artesanal. A esto se suman entradas, pastas frescas, opciones vegetarianas y veganas, y postres.

Entre las especialidades de la casa, se destacan las pizzas:

Canchera, con anchoas de Hernán Viva y oliva.

Magic Mushroom, con hongos de portobello, pino, aceite de trufa, mozzarella y parmesano.

Nolita , con salsa de tomate, burrata, pesto, parmesano y hot honey.

Margarita Vegana, con mozzarella plant based, salsa de tomate, oliva y albahaca.

Eléctrica Pizza. Foto: Instagram @electricapizza

Para arrancar, hay platitos como buñuelos de espinaca y hierbas con alioli, halloumi grillado con dulces de estación, coliflor a la leña con salsa de maní y crunchy de avellanas, hummus de arvejas con pan chato, berenjena asada con tahini, sriracha y almendras y fainá con provolone.

Eléctrica Pizza. Foto: Instagram @electricapizza

Pastas caseras, opciones dulces y bebidas

Entre los principales, los amantes de las pastas encontrarán alternativas como los raviolones de boniato, almendras y parmesano con hongos y crema; rigatoni con salsa de tomate casera, albahaca y burrata, y canelones de ricota y espinaca con salsa de tomate gratinados.

Para el final dulce, los comensales pueden elegir entre flan con dulce de leche, torta de ricota con dulce de leche o de chocolate de Gino y la nueva torta vasca con dulce de estación. Por último, la carta de bebidas exhibe 28 etiquetas de vinos seleccionados, cervezas nacionales e importadas, coctelería clásica, limonadas y kombuchas, que completan una experiencia pensada para todo tipo de público.

Eléctrica Pizza. Foto: Instagram @electricapizza

Con esta nueva apertura en Palermo, Eléctrica Pizza se afirma como un punto de encuentro donde la gastronomía y coctelería de primera línea son los grandes protagonistas junto a una agenda cultural que promete marcar el rumbo de la noche porteña.

Dónde queda Eléctrica Pizza

Eléctrica Pizza está ubicada en Honduras 5903, en el barrio de Palermo. Abre de martes a jueves de 12 a 00 horas, los viernes y sábados de 12 a 01, y los domingos de 12 a 00.