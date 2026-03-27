Campeonato Federal de Ahumados. Foto: Prensa.

Debido a condiciones climáticas adversas, la cuarta edición del Campeonato Federal de Ahumados, organizada por Ribs al Río junto a BA Capital Gastronómica, será reprogramada para el sábado 18 de abril, manteniendo su sede original en Costanera Norte.

El evento, que se ha consolidado como el principal encuentro del BBQ en Argentina, se desarrollará de 12 a 00 y reunirá a seis ahumadores provenientes de distintos puntos del país y la región, quienes competirán en vivo preparando ribs frente a un jurado especializado y el público asistente.

Campeonato Federal de Ahumados. Foto: Prensa.

Las entradas ya adquiridas mantienen plena validez para la nueva fecha, respetando el horario del turno seleccionado originalmente. Aquellas personas que no puedan asistir el 18 de abril podrán solicitar la devolución correspondiente. Todos los compradores recibirán un correo electrónico con la información necesaria para gestionar su caso.

Campeonato Federal de Ahumados. Foto: Prensa.

Campeonato Federal de Ahumados: cuánto cuesta la entrada y qué incluye

Cada entrada —actualmente con un valor de $32.000— corresponde a un turno de una hora e incluye una experiencia completa: seis porciones de ribs (equivalente a un kilo), papas fritas crocantes, una bebida (agua, gaseosa o cerveza), un voto para elegir al ahumador favorito y un lugar asegurado con vista al Río de la Plata. Además, en esta ocasión los asistentes recibirán un sampling especial de Charquiqui, una edición limitada de proteína curada, ahumada, secada y condimentada especialmente para acompañar el espíritu del festival.

Campeonato Federal de Ahumados. Foto: Prensa.

El jurado estará integrado por referentes del mundo del BBQ: Rodo Cámara, Tomás Weiss, Laucha de Locos X el Asado, los fundadores de Ribs al Río —Juan Tetamanti, Osky Alzogaray y Alejo Pérez Zarlenga— y la jurado internacional Mara Ottado, certificada por la World Barbecue Association. Durante la jornada, además de evaluar a los competidores, participarán en espacios de intercambio y conversación sobre técnicas y cultura del ahumado.

Al finalizar el campeonato se entregarán dos distinciones: Ahumador de la Academia, definido por el jurado, y Mejor Ahumador Argentino 2026, que incorpora el voto del público.

Campeonato Federal de Ahumados. Foto: Prensa.

En su edición anterior, el campeonato convocó a más de 2500 personas, con más de 3,5 toneladas de ribs ahumadas y 500 kilos de papas fritas servidas, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más convocantes del calendario.