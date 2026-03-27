Joaquín Vasco, una de las tiendas referentes de la tarta de queso española en Argentina. Foto: Instagram @joaquinvtartas

La torta vasca, también conocida como burnt cheesecake, se convirtió en uno de los postres más buscados en Argentina. De origen español, esta cheesecake sin base se caracteriza por su exterior tostado y su interior ultra cremoso que la vuelve irresistible. En Buenos Aires y otras ciudades del país, cada vez más cafeterías y pastelerías la suman a sus cartas, con versiones que van desde la clásica hasta opciones con dulce de leche, chocolate o frutos rojos.

Joaquín Vasco, una de las tiendas referentes de la tarta de queso española en Argentina. Foto: Instagram @joaquinvtartas

Si hablamos de lugares imperdibles para probar esta delicia, sin dudas se destaca Joaquín Vasco, una de las tiendas referentes de la tarta de queso española en Argentina, con presencia internacional en España. Con una receta exclusiva y materias primas de primera calidad, se posiciona como un punto clave para los amantes de este postre.

Joaquín Vasco, una de las tiendas referentes de la tarta de queso española en Argentina. Foto: Instagram @joaquinvtartas

Qué probar en Joaquín Vasco, el lugar que se especializa en torta vasca

Además de la versión clásica, el local ofrece alternativas como dulce de leche, pistacho y chocolate belga, junto con ediciones limitadas que renuevan la experiencia durante el año, como Chocolate Dubai, frambuesa, lima limón, maracuyá y mantecol, entre otras opciones. Para acompañar, la propuesta se completa con café de especialidad de la mano de Juan Valdez, con variedades como americano, cortado, flat white, latte y capuccino.

Joaquín Vasco, una de las tiendas referentes de la tarta de queso española en Argentina. Foto: Instagram @joaquinvtartas

A su propuesta se suma una novedad pensada para los días de calor: café frío en lata, un formato práctico y moderno que sigue las tendencias internacionales. Se ofrece en versiones latte, latte caramel y capuchino frío, en envases similares a los de las gaseosas, ideales para llevar o acompañar una porción de su icónica tarta de queso.

Joaquín Vasco, una de las tiendas referentes de la tarta de queso española en Argentina. Foto: Instagram @joaquinvtartas

Esta incorporación se complementa con una cuidada selección de jugos naturales embotellados y prensados en frío, entre los que se destacan la limonada con menta y stevia, el jugo de naranja, la limonada de frutilla con limón y el jugo de maracuyá con frutilla, naranja y menta. Opciones frescas y livianas que amplían la experiencia, especialmente durante el verano.

Joaquín Vasco, una de las tiendas referentes de la tarta de queso española en Argentina. Foto: Instagram @joaquinvtartas

De esta manera, Joaquín Vasco continúa expandiendo su universo más allá de la tarta de queso, con el objetivo de transformar cada momento dulce en una experiencia memorable, adaptada a cada estación, y consolidándose como una marca asociada a la calidad y la sofisticación.

Joaquín Vasco, una de las tiendas referentes de la tarta de queso española en Argentina. Foto: Instagram @joaquinvtartas

Dónde queda Joaquín Vasco

Joaquín Vasco cuenta con varios locales: