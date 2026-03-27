Un rincón oculto en Buenos Aires: el café de especialidad famoso por su torta de queso vasca
Es una de las tiendas referentes de la tarta de queso española en Argentina con presencia en España que conquista con su receta exclusiva y materias primas de primera calidad. Dónde probar esta delicia en CABA.
La torta vasca, también conocida como burnt cheesecake, se convirtió en uno de los postres más buscados en Argentina. De origen español, esta cheesecake sin base se caracteriza por su exterior tostado y su interior ultra cremoso que la vuelve irresistible. En Buenos Aires y otras ciudades del país, cada vez más cafeterías y pastelerías la suman a sus cartas, con versiones que van desde la clásica hasta opciones con dulce de leche, chocolate o frutos rojos.
Si hablamos de lugares imperdibles para probar esta delicia, sin dudas se destaca Joaquín Vasco, una de las tiendas referentes de la tarta de queso española en Argentina, con presencia internacional en España. Con una receta exclusiva y materias primas de primera calidad, se posiciona como un punto clave para los amantes de este postre.
Qué probar en Joaquín Vasco, el lugar que se especializa en torta vasca
Además de la versión clásica, el local ofrece alternativas como dulce de leche, pistacho y chocolate belga, junto con ediciones limitadas que renuevan la experiencia durante el año, como Chocolate Dubai, frambuesa, lima limón, maracuyá y mantecol, entre otras opciones. Para acompañar, la propuesta se completa con café de especialidad de la mano de Juan Valdez, con variedades como americano, cortado, flat white, latte y capuccino.
A su propuesta se suma una novedad pensada para los días de calor: café frío en lata, un formato práctico y moderno que sigue las tendencias internacionales. Se ofrece en versiones latte, latte caramel y capuchino frío, en envases similares a los de las gaseosas, ideales para llevar o acompañar una porción de su icónica tarta de queso.
Esta incorporación se complementa con una cuidada selección de jugos naturales embotellados y prensados en frío, entre los que se destacan la limonada con menta y stevia, el jugo de naranja, la limonada de frutilla con limón y el jugo de maracuyá con frutilla, naranja y menta. Opciones frescas y livianas que amplían la experiencia, especialmente durante el verano.
De esta manera, Joaquín Vasco continúa expandiendo su universo más allá de la tarta de queso, con el objetivo de transformar cada momento dulce en una experiencia memorable, adaptada a cada estación, y consolidándose como una marca asociada a la calidad y la sofisticación.
Dónde queda Joaquín Vasco
Joaquín Vasco cuenta con varios locales:
- José A. Cabrera 5653, Palermo.
- Peña 2326, Recoleta.
- Avenida Federico Lacroze 1835, Belgrano.
- Chateau Portal (Pasaje del Ciudadano 45, local 5), Nordelta.
- También tiene presencia internacional en Alicante, España, en Pablo Iglesias 12.