Cómo hacer torta vasca, la delicia que es furor en las confiterías porteñas y súper fácil de preparar en casa

Receta de torta vasca. Foto Instagram @inutilisimas

La torta vasca se convirtió en una de las preparaciones más virales del último tiempo. Con su masa dorada, su relleno cremoso y ese equilibrio perfecto entre simpleza y sabor, esta delicia típica del País Vasco está haciendo furor en redes sociales, pastelerías y mesas de todo el mundo. No es raro verla replicada una y otra vez por cocineros, influencers y amantes de la pastelería.

Pero su historia viene de mucho antes. Nacida en el siglo XVIII en la región de Labort, al suroeste de Francia, esta torta casera se preparaba originalmente con rellenos de cereza negra o crema pastelera, y se cocinaba en hornos de leña. Con el tiempo, el gâteau basque se volvió un ícono gastronómico tan importante que incluso tiene su propio festival en Cambo-les-Bains. Hoy, sigue conquistando paladares con su sabor clásico y su espíritu reconfortante.

En ese contexto, la cocinera e instagrammer Tefi Russo compartió con sus 1,3 millones de seguidores su versión de esta torta que, además de ser deliciosa, es muy fácil de preparar. A continuación, te mostramos el paso a paso para que te animes a hacerla en casa y disfrutes de este clásico que es tendencia.

Receta de torta vasca. Foto Instagram @inutilisimas

Receta de torta vasca. Foto Instagram @inutilisimas

Receta de la torta vasca

Ingredientes



750 g de queso crema



350 gr de crema de leche



230 g de azúcar



4 huevos



30 g de almidón de maíz



1 limón para ralladura



1 cda de extracto de vainilla



Receta de torta vasca. Foto Instagram @inutilisimas

Receta de torta vasca. Foto Instagram @inutilisimas

Paso a paso

Mezclar el queso crema con la crema hasta que quede de una textura homogénea. Agregar el azúcar, la ralladura y el extracto de vainilla. Agregar los huevos de a uno. Y por último el almidón tamizado. Poner en el molde dos capas de papel manteca mojadas y escurridas antes de acomodar para evitar que se queme el papel. Volcar la preparación. El molde tiene 24 cm de diámetro. Llevar al horno a 200 grados por 40 minutos. Cuando se apaga, dejar abierta un poquito la puerta del horno y dejar enfriar para que no se parta por arriba. Dejar enfriar por completo ya fuera del horno y pueden desmoldar. TIP: se puede comer sola o terminar con algún almíbar, mermelada, frutos rojos.

Receta de torta vasca. Foto Instagram @inutilisimas

Receta de torta vasca. Foto Instagram @inutilisimas

No te asustes cuando la veas: el encanto de la torta vasca está en su aspecto rústico, con la superficie bien dorada —casi quemada— y el interior cremoso y apenas cocido. Justamente por eso, lleva una cocción más intensa que otras tortas.