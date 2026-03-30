El pueblito oculto de la Provincia de Buenos Aires que enamora con sus dos lagunas Foto: ig: Aires de Cultura

A poco más de 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Adela, un pueblito con dos lagunas que se perfila como una escapada distinta para quienes buscan aire libre y silencio, lejos de los destinos rurales más concurridos, lo que la vuelve ideal para pasar el fin de semana largo de Semana Santa.

Este pequeño paraje del partido de Chascomús conserva una postal clásica de campo: calles de tierra, casas bajas y una estación de tren centenaria que sigue marcando el ritmo pausado del lugar.

El principal atractivo está en sus dos lagunas, integradas al Sistema de Lagunas Encadenadas, un corredor natural muy elegido por pescadores amantes de la vida al aire libre.

El pueblito oculto de la Provincia de Buenos Aires que enamora con sus dos lagunas Foto: ig: Aires de Cultura

Qué hacer en Adela, el destino bonaerense con dos lagunas y mucha naturaleza para disfrutar en familia

La Laguna Adela, ubicada cerca del casco del pueblo, se destaca por su entorno tranquilo. Es baja en profundidad, rodeada de vegetación y muy frecuentada por aves. Allí, la pesca de pejerrey es una de las actividades más buscadas, sobre todo en invierno.

A pocos minutos aparece la Laguna del Burro, orientada para aquellos con un perfil más activo. Situada a la vera de la Ruta 2, ofrece campings, clubes de pesca y espacios para pasar el día en familia, hacer picnic o practicar deportes náuticos.

Más allá del paisaje, Adela se apoya en su encanto cotidiano. La vida transcurre sin apuro y el pueblo mantiene una escala mínima. Según el censo de 2010, allí viven 80 habitantes.

Uno de los puntos más visitados es la pulpería histórica, convertida hoy en restaurante. El lugar conserva el espíritu de los antiguos boliches rurales y es una parada obligada para probar platos caseros y picadas, en un ambiente que remite a otra época.

El pueblito oculto de la Provincia de Buenos Aires que enamora con sus dos lagunas Foto: ig: Aires de Cultura

La estación ferroviaria, inaugurada en 1874 por el Ferrocarril del Sud, sigue en pie como un testigo del pasado. El nombre del pueblo proviene del establecimiento rural de Dodds, quien donó las tierras para su construcción.

Dónde queda y cómo llegar a Adela desde CABA

Para llegar desde CABA, se toma la Autopista Buenos Aires–La Plata y luego la Ruta Nacional 2 rumbo a Mar del Plata. A la altura del kilómetro 134, un camino de tierra de unos mil metros conduce al acceso a la laguna.

Sin multitudes ni grandes propuestas turísticas, Adela se consolida como una opción ideal para quienes prefieren planes simples: naturaleza, pesca, algo rico para comer y un día entero lejos del ruido.