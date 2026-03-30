Sheraton Pilar Hotel & Convention Center. Foto: Prensa.

En un contexto donde el turismo de cercanía gana cada vez más protagonismo y con el fin de semana largo de Semana Santa cada vez más cerca, el Sheraton Pilar Hotel & Convention Center presenta una propuesta especial que combina descanso, gastronomía y actividades para toda la familia. Entre el miércoles 1 y el domingo 5 de abril, el hotel ofrecerá paquetes de hospedaje con beneficios exclusivos y un tradicional almuerzo de Pascua, pensado para celebrar en un entorno natural a pocos minutos de la ciudad.

Además, ese fin de semana será el último en el que la piscina externa del hotel permanecerá habilitada, lo que lo convierte en una oportunidad ideal para disfrutar de los espacios al aire libre y los jardines del hotel antes de la llegada de la temporada de otoño.

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center. Foto: Prensa.

Escapada de Semana Santa en el Sheraton Pilar: paquetes, precios y beneficios

Para quienes buscan una pausa durante el fin de semana largo, Sheraton Pilar propone paquetes de estadía mínima de dos noches que incluyen una experiencia completa de descanso y gastronomía.

Las alternativas de estadía de dos y tres noches incluyen hospedaje para dos personas o Family Plan, desayuno buffet en Las Vasijas Restaurante y acceso al Health & Spa del hotel. Además, contemplan una cena buffet para dos adultos en Las Vasijas Restaurante, que incluye bebidas sin alcohol y una botella de vino para compartir, así como estacionamiento durante toda la estadía.

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center. Foto: Prensa.

Cuánto cuesta hospedarse en el Sheraton Pilar durante Semana Santa 2026

El check-in es a partir de las 15:00 y el check-out a las 12:00, con la posibilidad de solicitar late check-out el domingo 5 de abril. Las tarifas parten desde $394.000 por noche ($360.000 + IVA) y ofrecen un 10% de descuento adicional para quienes reserven estadías de tres noches.

Asimismo, el hotel ofrece beneficios especiales para las reservas, como la posibilidad de pagar hasta en seis cuotas sin interés y un 5% de descuento adicional abonando mediante transferencia bancaria, lo que deja la tarifa en $374.300 por noche.

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center. Foto: Prensa.

Almuerzo de Pascua en Sheraton Pilar: menú, precios y actividades

El domingo 5 de abril, de 13:00 a 15:30 horas, el hotel celebrará la Pascua con un almuerzo buffet especial en Las Vasijas Restaurante.

La propuesta gastronómica incluye una amplia variedad de entradas frías y calientes, platos principales para todos los gustos, distintas opciones de postres y una mesa dulce temática de Pascua. El menú estará acompañado por vinos Trumpeter Cabernet Sauvignon y Chardonnay, además de bebidas sin alcohol y café.

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center. Foto: Prensa.

Durante la jornada, los asistentes también podrán disfrutar de los jardines del hotel y participar en una búsqueda de huevos de Pascua organizada por el Sheratoons Kids Club, una actividad especialmente pensada para los más chicos.

El valor es de $85.000 para adultos y $43.000 para menores de entre 4 y 12 años. Se contrata de manera independiente al hospedaje y requiere reserva previa que se realiza directamente con el hotel.

Sheraton Pilar Hotel & Convention Center. Foto: Prensa.

De esta manera, Sheraton Pilar vuelve a posicionarse como una de las opciones elegidas para escapadas de fin de semana largo, con una propuesta que combina hospitalidad, gastronomía y actividades recreativas en un entorno natural. La iniciativa se enmarca en la creciente tendencia de turismo de cercanía, que gana protagonismo en fechas especiales como Semana Santa.