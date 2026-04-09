Tapeando 2026 Foto: Foto generada con IA

Buenos Aires se consolida como una de las capitales gastronómicas más activas de la región y esta semana suma una excusa ideal para salir a picar de bar en bar. Hasta el 12 de abril, la ciudad celebra una nueva edición de Tapeando, el festival que invita a recorrer bares y restaurantes con menús especiales de tapas, pintxos y platos para compartir, acompañados de vermú, vinos y copas españolas con precios promocionales.

La propuesta, impulsada por la Consejería de Turismo de España en la Argentina, no se limita a replicar recetas clásicas. El espíritu del tapeo se adapta al ADN porteño y se mezcla con cocina local, producto de estación y miradas contemporáneas. El resultado: combinaciones pensadas para pedir al centro, probar varias cosas y armar recorridos gastronómicos sin formalidades.

Un festival para recorrer la ciudad plato por plato

Tapeando 2026 reúne más de medio centenar de espacios en distintos barrios, desde tabernas clásicas hasta restaurantes de autor. Chacarita, Palermo, Villa Crespo, Devoto, Belgrano y Olivos son algunas de las zonas donde el tapeo se convierte en protagonista durante estos días.

La dinámica es simple: cada lugar ofrece combos especiales que incluyen una o más tapas más bebida, con valores cerrados. Es una excelente oportunidad para conocer cocinas nuevas o volver a clásicos con un formato más informal y accesible.

La propuesta de Centro, en CABA, para Tapeando 2026. Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

Del vermú porteño a la influencia española

Uno de los grandes protagonistas del festival es el vermú, que aparece como hilo conductor en muchas propuestas. Bares que ya lo tenían como insignia lo integran al tapeo con buñuelos, croquetas, focaccias y pinchos que reversionan sabores de bar tradicional.

En otros casos, la influencia viene desde España, con guiños a Madrid, el País Vasco o el Mediterráneo, pero siempre reinterpretados con producto local. Hay gambas, sardinas, boquerones, pulpo y escabeches, pero también morcilla, provoleta, pesca argentina y vegetales de temporada.

Tapas para compartir (y salir de gira)

A diferencia de otros eventos gastronómicos, Tapeando propone un plan dinámico. No se trata de sentarse a comer una comida extensa, sino de encadenar paradas, pedir dos o tres platitos y seguir camino. Por eso, muchas cartas están pensadas en formato breve, con porciones ideales para compartir y rotar sabores.

Algunos espacios optan por menús más tradicionales, otros se animan a cruces con la cocina mediterránea, el Medio Oriente o la gastronomía contemporánea. Incluso hay propuestas que se alejan del tapeo español clásico y lo reinterpretan con una mirada moderna, sin perder el espíritu de picoteo.

Precios cerrados y votación del público

Otro atractivo clave del festival es que las propuestas tienen valores definidos, lo que permite organizar salidas sin sorpresas. Además, este año el público puede votar su tapa favorita, sumando un componente lúdico que incentiva a recorrer más lugares.

Ese esquema convierte a Tapeando en un plan ideal tanto para after office como para salidas de fin de semana, en pareja o con amigos.

Las opciones de Tapeando 2026. Foto: tapeando

Tapeando en Buenos Aires: direcciones de los 9 lugares para salir de tapas

1. A Coruña – Versalles

Avenida Juan Bautista Justo 8800 (esq. Irigoyen), Versalles, CABA

Cantina de impronta española donde el vermut y las tapas de mar marcan el ritmo del tapeo.

2. Condarco – Chacarita

Avenida Dorrego 901, Chacarita, CABA

Cocina estacional y platos pensados para compartir, ideal para un tapeo moderno con vino.

3. Pasillito – Palermo

Gorriti 4391, Palermo Soho, CABA

Tapas contemporáneas, barra protagonista y clima informal para salir de tapeo sin vueltas.

4. Casa Luis – Retiro / Microcentro

Avenida Corrientes 462, Retiro, CABAClásica taberna española, famosa por sus huevos rotos, gildas y pinchos bien tradicionales.

5. Antonio D – Chacarita

Charlone 999, Chacarita, CABA

Un bodegón moderno que se luce en formato tapa, con recetas potentes y espíritu ibérico.

6. Laserio – Palermo

Thames 1890, Palermo, CABA

Bar de tapas con fuerte presencia marina, croquetas y montaditos para comer de pie o en barra.

7. Canti – Recoleta

Paraguay 1441, Recoleta, CABA

Tapeo elegante: croquetas, tortillas y pinchos en clave clásica, con foco en el producto.

8. Alo’s – San Isidro (Zona Norte)

Blanco Encalada 2120, San Isidro, Buenos Aires

Alta cocina llevada al formato tapa, una experiencia distinta para quienes buscan algo más gourmet.

9. Overo Bar – Palermo

📌 Thames 1840, Palermo, CABAMinimalismo, conservas, aceitunas marinadas y vermut: tapeo simple y bien ejecutado.