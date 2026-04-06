Mar de Cobo. Foto: Facebook @Mar de Cobo

Lejos del bullicio de los grandes centros turísticos, Mar de Cobo ofrece una postal distinta dentro de la Costa Atlántica. Este pequeño pueblo del partido de Mar Chiquita, a poco más de media hora de Mar del Plata, conserva una identidad marcada por la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

Con una población estable cercana a las 3.000 personas, el ritmo cotidiano sigue siendo pausado incluso en temporada alta. Ubicado a unos 395 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se volvió una escapada atractiva para quienes priorizan descanso, aire libre y vida de pueblo.

El crecimiento turístico llegó, pero sin desbordes. En su avenida principal se concentran algunos comercios, propuestas gastronómicas y alojamientos, suficientes para recibir visitantes sin alterar la fisonomía del lugar ni colapsar los servicios.

Mar de Cobo. Foto: Facebook @Mar de Cobo

Las calles, en su mayoría de tierra, y el trazado urbano en forma de semicírculo facilitan los recorridos cortos. Caminar, andar en bicicleta o simplemente sentarse a observar el entorno son parte del plan habitual que conserva la esencia de la vida pueblerina.

La costa es uno de los grandes diferenciales. Playas abiertas, con médanos y vegetación nativa, conviven con una reserva forestal donde predominan pinos y cipreses. Este entorno natural es cuidado por una asociación vecinal que promueve la preservación ambiental.

Mar de Cobo: qué hacer en el pueblito de la Costa Atlántica que invita a desconectar y descansar

Las actividades giran en torno al descanso y el aire libre. Caminatas por la playa, pesca deportiva, tardes de lectura al sol o recorridos en bicicleta marcan el pulso del lugar, lejos de agendas cargadas o propuestas ruidosas.

Mar de Cobo. Foto: @mar.de.cobo

A pocos kilómetros se encuentra la Albufera de Mar Chiquita, uno de los humedales costeros más importantes del país. Allí se pueden realizar salidas de observación de aves y paseos guiados en contacto pleno con la naturaleza.

Durante el verano y los fines de semana largos, la plaza central se convierte en punto de encuentro, con ferias artesanales, espectáculos callejeros y actividades culturales organizadas por la comunidad local.

Mar de Cobo fue sede de la Fiesta Itinerante del Chocolate y el Alfajor

En los últimos años, Mar de Cobo también comenzó a sumarse al circuito de eventos regionales. El pueblo fue una de las sedes de la Fiesta itinerante del Chocolate y el Alfajor, una propuesta que reunió productores locales, emprendimientos artesanales y visitantes de distintas localidades de la zona.

Este tipo de iniciativas refuerza el perfil turístico del lugar sin romper su esencia, apostando a encuentros de escala chica y con fuerte impronta comunitaria.

Dónde queda y cómo llegar a Mar de Cobo desde Mar del Plata y CABA

Desde Mar del Plata, el acceso simple y rápido: se toma la Ruta Provincial 11 hacia el norte, en un trayecto costero que demora unos 35 minutos.

Quienes viajan desde la Ciudad de Buenos Aires deben recorrer cerca de 398 kilómetros. El camino habitual combina la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Ruta 2 hasta la altura de Vivoratá y el desvío directo hacia Mar de Cobo, con señalización clara y buen acceso.