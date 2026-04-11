Este fin de semana, la Provincia de Buenos Aires tiene una agenda repleta de fiestas regionales para visitar y disfrutar. Foto: Generada con Gemini IA

Este fin de semana del 11 y 12 de abril, la Provincia de Buenos Aires se prepara para vivir múltiples celebraciones tradicionales llenas de sabor, cultura y entretenimiento. Además de la Fiesta de la Miel (San Vicente) y la Fiesta de la Torta Frita (Mercedes), existen tres destinos que ofrecen excelentes oportunidades para disfrutar de escapadas donde la gastronomía y la producción local son las verdaderas protagonistas.

A continuación, conocé todo sobre estos tres eventos bonaerenses que se realizarán en Saladillo, Saldungaray y Roque Pérez.

Fiesta de la Galleta de Piso en Saladillo: una tradición que vuelve en abril

La ciudad de Saladillo se viste de fiesta para celebrar la 6° edición de la esperada Fiesta de la Galleta de Piso. El evento tendrá lugar en la plaza principal de la ciudad, abriendo sus puertas el sábado a las 17 horas y continuando el domingo a partir de las 13.

Esta celebración es un homenaje a la rica historia local. La famosa galleta de piso tiene su origen en la panadería La Estrella, fundada en 1912 por la familia Onís. Su calidad es tal que, en 1918, una muestra enviada a Milán logró el Primer Premio Mundial y la Medalla de Oro en un prestigioso concurso internacional. El intendente de la ciudad, José Luis Salomón, destacó que esta festividad “pone en valor una tradición centenaria y fortalece el trabajo de las instituciones locales”.

Fiesta de la Galleta de Piso. Foto: Turismo Saladillo

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán recorrer una feria con más de 100 emprendedores y disfrutar de espectáculos musicales, cuyo gran cierre estará a cargo del reconocido cantante Axel.

Además, las instituciones locales elaborarán deliciosos platos a base de galleta de piso acompañada de distintas carnes. Para los amantes de la cocina, el domingo a las 14.30 horas habrá una masterclass imperdible dictada por el chef Emiliano Machado.

Cómo llegar a Saladillo en auto desde CABA

Tomar la Autopista Riccheri hasta empalmar con la Autopista Ezeiza–Cañuelas . Una vez allí, se continúa hasta Cañuelas.

Desde ese punto, hay que tomar la Ruta Nacional 205 , que conecta directamente con Saladillo.

El trayecto total es de aproximadamente 180 kilómetros, y demanda alrededor de 2 horas y media.

Disfrutá de los mejores vinos regionales en la Fiesta Provincial de la Vendimia de Saldungaray

El turismo rural y la vitivinicultura se dan la mano en Saldungaray, que será sede de la 11° Fiesta Provincial de la Vendimia. El evento se realizará en el predio del Ferrocarril y promete reunir a los amantes de los vinos en un entorno inigualable.

Tanto el 11 como el 12 de abril, la fiesta abrirá sus puertas a partir de las 12:00 hs. En la primera fecha, uno de los momentos destacados será la presencia de Teresa Parodi, que le brindará un marco especial a la jornada. En la segunda fecha, el cierre musical quedará a cargo de Los Rancheros.

La provincia cuenta actualmente con más de 50 viñedos registrados y diversas bodegas que dirán presente con degustaciones exclusivas, complementadas con un amplio patio gastronómico y una colorida feria de artesanías.

Manuela Parra, propietaria de Bodega Saldungaray, resaltó que la fiesta es un fiel reflejo de la gran diversidad que tienen los vinos bonaerenses, destacando perfiles aromáticos y gustativos serranos, oceánicos y de humedal.

Además de brindar con excelentes copas, visitar este pueblo turístico del partido de Tornquist es una gran oportunidad para conocer sus atractivos patrimoniales, como el emblemático Portal del Cementerio, la Iglesia Nuestra Señora del Tránsito y los bellos paisajes naturales que regala el cauce del río Sauce Grande.

Cómo llegar a Saldungaray en auto desde CABA

Accede a la Autopista 25 de Mayo .

Sigue por Autopista Ezeiza - Cañuelas y la RN3 hacia la RN226 en la localidad de Azul.

Sigue por la RP51 y luego la RP76 hacia la calle La Plata en Saldungaray.

El tiempo estimado de viaje es de entre 6 y 7 horas, dependiente el tráfico. El recorrido es de 572 km en total.

Roque Pérez y la Fiesta de la Carne de Cerdo: un clásico para el turismo gastronómico

Por último, los paladares exigentes tienen una cita obligada en Roque Pérez, donde se llevará a cabo la 2° Fiesta de la Carne de Cerdo. Al igual que en Saldungaray, el epicentro de las múltiples actividades será el predio de la Estación del Ferrocarril, un espacio ideal para disfrutar al aire libre en familia.

Tras una exitosa primera edición que congregó a miles de visitantes, el municipio busca consolidar esta celebración como un pilar turístico y productivo de la región. El evento contará con una gran feria de productores porcinos locales y la participación especial de la reconocida empresa dedicada a la producción porcina, Cabaña Argentina.

El atractivo principal llegará el domingo 12 de abril con el esperado 2° Torneo de Asadores de Pechito con Manta. Este certamen, que mantiene su inscripción abierta, no solo deleitará a los presentes con los mejores cortes y técnicas de cocción al fuego, sino que también tiene un noble fin solidario, ya que lo recaudado será a beneficio de diversas instituciones locales. Espectáculos musicales, cultura y un inmejorable patio gastronómico completan la propuesta para vivir un fin de semana espectacular.

Cómo llegar a Roque Pérez en auto desde CABA

Dirígete hacia Av. Corrientes/Av. Pres. Roque Sáenz Peña y continúa hacia la Av. 9 de Julio (1.8 km).

Gira levemente a la derecha para tomar la rampa hacia el Aeropuerto Internacional .

Incorpórate a la Au 25 de Mayo y recorre 8.2 km.

Usa los tres carriles izquierdos para girar levemente a la izquierda y seguir por la Au 25 de Mayo , siguiendo las indicaciones para Autopista Riccheri/Aeropuerto Ezeiza .

Continúa por esta autopista durante un kilometro.

Sigue por la RN A002 por 4.2 km.

Mantente a la izquierda para continuar por la AU Tte. Gral. Pablo Riccheri/RN A002 y sigue las señales hacia la Au Ezeiza-Cañuelas (11.4 km).

Toma la salida 26 en dirección a RP52 / RN205 / RP6 / RN3 / Ezeiza-M. Grande / Cañuelas.

Sigue por la Au Ezeiza - Cañuelas y luego continúa por la Au Ezeiza - Cañuelas/RN205 durante 36.5 km.

Al llegar a la rotonda, toma la segunda salida para continuar por la RN205.

Ingreso a Roque Pérez: