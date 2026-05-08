Dónde comer guiso de lentejas en CABA Foto: Fondo de Olla

Cuando baja la temperatura, Buenos Aires activa su modo más bodegonero: platos de olla, pan para mojar y esa sensación de “abrazo” que solo un buen guiso de lentejas sabe dar. Si estás buscando dónde comer guiso de lentejas en CABA, acá tenés una guía curada con lugares que lo ofrecen como plato fijo, menú del día o especial de temporada, con direcciones y precios/rangos de referencia (tomados de cartas publicadas y notas gastronómicas).

1) Mondongo & Coliflor (Parque Chacabuco): menú de mediodía con guiso (algunos días)

Este lugar juega fuerte con la lógica “hoy hay”: en su menú de mediodía puede aparecer el guiso de lentejas entre las opciones del día. El combo publicado incluye bebida, sopa, panera y postre por $7.900 (precio referencial de la nota).

Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.

Tip: seguí sus redes antes de salir: suelen avisar qué plato toca ese día.

2) Los Galgos (San Nicolás): el bodegón notable donde el guiso aparece en temporada

Los Galgos es un bar notable que suele ser recomendado por sus platos de cocina porteña y, en temporada, por el guiso de lentejas. La ubicación está bien clara: Av. Callao 501 (esquina Lavalle).

Guisos de lentejas en CABA que te salvan del frío Foto: Instagram @1810cocinaregional

¿Precios? Su carta publicada muestra platos de mediodía en el rango de $24.000 a $29.000 (valores visibles en el menú), lo que sirve como referencia para el “ticket” si el guiso está como plato del día.

3) Desarmadero (Palermo): menú ejecutivo con guiso + bebida + postre/café

Sí, el templo birrero también entra en el radar “antifrío”: en su menú ejecutivo figura el guiso de lentejas como posible principal. El precio publicado para ese menú: $10.400 (referencial).

Direcciones: Gorriti 4300 y Gorriti 4295, Palermo.

Bonus: si te copa maridar guiso con cerveza tirada, este es un plan redondo.

4) La Fonte D’Oro (Palermo/Centro): promo de almuerzo con guiso entre las alternativas

Cuando la lógica es “comer rico y trabajar/seguir”, La Fonte D’Oro suele aparecer por sus promos de mediodía. En la nota de menús ejecutivos se menciona una promo con bebida por $8.500 (precio referencial), y entre las alternativas de invierno figura el guiso de lentejas.Direcciones: Charcas y Salguero (Palermo), Viamonte 1141 (Centro) y Cerrito 814 (Centro).

Tip: confirmá en el local si el guiso está ese día (rota por temporada).

5) 1810 Cocina Regional (Palermo): lentejas “criollas” en formato regional

Si te gusta el perfil norteño/criollo, 1810 es una apuesta segura para platos tradicionales. En su menú de delivery figura “Lentejas” a $20.200 (precio referencial en plataforma), una opción muy cercana al guiso clásico, con estilo regional.

Guisos de lentejas en CABA que te salvan del frío Foto: Instagram @1810cocinaregional

Dirección (Palermo): Julián Álvarez 1998.

Para quién: amantes de lo patrio (lentejas, locro, carbonada) y porciones “de casa”.

Cómo elegir un guiso de lentejas “de campeonato”