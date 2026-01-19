Canal 26
Sídney (Australia), 19 ene (EFE).- La tenista colombiana Camila Osorio, 84 en el ránking WTA, quedó eliminada este lunes frente a la estadounidense Ann Li, 38 del mundo, por un 4-6, 7(4)-6 y 5-7, en su debut en el Abierto de Australia y siguiendo los pasos de su compatriota Emiliana Arango, quien tampoco logró pasar a segunda ronda.

Osorio, de 24 años y originaria de Cúcuta, ofreció resistencia durante algo más de dos horas y media frente a la estadounidense, aunque no logró imponerse y quedó eliminada, mientras que su rival avanzó a la segunda ronda, donde se medirá a la polaca Magda Linette.

La estadounidense se llevó el primer set, Osorio reaccionó y empató el duelo al ganar el segundo en el 'tie-break', y todo se decidió en el tercero, después de más de dos horas y media de juego.

En el set definitivo, Li tuvo un momento complicado cuando sacaba para ganar con 5-3 y perdió ese juego, lo que permitió a Osorio meterse de nuevo en el partido y ponerse 5-5. Aun así, Li mantuvo la calma, aguantó la presión y en el último juego rompió el saque de la colombiana para cerrar el triunfo y sellar su pase a la siguiente ronda.

En la edición de 2025 del Abierto de Australia, la colombiana quedó eliminada en la segunda ronda frente a la tunecina Ons Jabeur, por 5-7 y 3-6. EFE

