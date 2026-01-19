Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

GROENLANDIA EEUU

Bruselas/Washington - La Unión Europea (UE) contempla medidas de respuesta a las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a los países que enviaron tropas a Groenlandia y que no apoyan su plan de anexión de la isla, entre ellas la activación del mecanismo anticoerción, también conocido como el "bazuca comercial". (Texto)

- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en la sede de la Alianza con el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y con la ministra de Asuntos Exteriores e Investigación de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, en plena tensión transatlántica por la amenaza de Estados Unidos sobre Groenlandia.

(Texto)

- El que fuese secretario general de la OTAN entre 1999 y 2004, George Robertson, reflexiona en una entrevista con EFE en Londres sobre la situación actual y futura de la Alianza, las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia o la respuesta defensiva de Europa. Por Raúl Bové. (Texto) (Foto)

EEUU VENEZUELA

Caracas - La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comienza su tercera semana al mando de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, mientras familiares de presos políticos continúan exigiendo la liberación de todos los reclusos y la oposición busca hacer oír sus denuncias en esta nueva etapa del chavismo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA ACCIDENTE

Madrid - El Gobierno español investiga el descarrilamiento de dos trenes en Córdoba, en el sur del país, que ha provocado decenas de víctimas entre muertos y heridos y que ya es el siniestro ferroviario más grave acontecido en España desde el año 2013.

(Texto) (Foto) (Video)

GUATEMALA VIOLENCIA

Ciudad de Guatemala - Guatemala amanece en estado de sitio después de la ola de violencia que sacudió el país este fin de semana con motines en las cárceles y ataques contra las fuerzas de seguridad, que pone en evidencia el pulso de poder entre las pandillas y el Gobierno.

(Texto) (Foto) (Video)

CUBA EEUU

La Habana - La Habana y Washington llevan dos semanas cruzándose agresivas declaraciones a raíz de la captura estadounidense del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El diálogo es nulo, pero los temas coinciden: petróleo, crisis y negociación.

(Texto) (Foto)

- Ciudad de México - El historiador cubano Rafael Rojas, habla con EFE sobre la situación de Cuba y la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de año y cómo esto modifica el papel de México como proveedor de petróleo a la isla. (Texto) (Foto) (Video)

CHILE INCENDIOS

Penco (Chile) - Unidades de bomberos, voluntarios de protección civil y vecinos siguen luchando este lunes, en medio del intenso calor y el fuerte viento, para controlar el fuego en las regiones centrales chilenas de Ñuble y el Biobio, víctimas de incendios forestales que han causado ya la muerte de cerca de una veintena de personas.

(Texto) (Foto) (Video)

IRÁN PROTESTAS

Teherán - Irán ha sofocado las protestas que comenzaron hace tres semanas y que pronto pasaron a pedir el fin de la República Islámica, pero las causas de esas movilizaciones continúan vivas con subidas de precio de productos básicos, personas que no llegan a fin de mes y unas políticas económicas que no convencen a la población.

(Texto)

FORO DAVOS

Davos (Suiza) - El Foro de Davos, organizado por el Foro Económico Mundial, reúne desde este lunes a líderes del ámbito público y privado, junto con representantes de la sociedad civil, con la idea de avanzar en soluciones compartidas ante los principales desafíos globales, pero gran parte de la atención la centrará el presidente de EE.UU, Donald Trump, ante la tensión entre Washington y Europa por el empeño de este en anexionarse Groenlandia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Mientras Estados Unidos acelera la creación de la nueva y polémica Junta de Paz que pretende asumir la gobernanza de Gaza, la población palestina sigue afrontando su día a día en condiciones precarias agudizadas por el frío, y todavía con ataques esporádicos del Ejército israelí que siguen aumentado la cifra de muertos.

(Texto) (Foto)

FMI PERSPECTIVAS

Bruselas - El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta una actualización de sus perspectivas macroeconómicas mundiales, tras la estimación de crecimiento del 3,1 % para la economía global para 2026 que este organismo publicó el pasado julio, y en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica creciente.

(Texto)

- También se enviarán informaciones sobre las perspectivas del FMI para España y la eurozona, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica.

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) - Las familias ucranianas con niños pequeños luchan contra el impacto de los continuos cortes de electricidad y calefacción en medio de un frío extremo mientras intentan proteger a los más vulnerables del impacto acumulativo de los ataques rusos

(Texto) (Foto)

RUSIA EISENSTEIN

Moscú - Rusia reestrena cien años después la película 'El acorazado Potemkin' de Serguéi Eisenstein, una de las cumbres del arte cinematográfico y de la propaganda soviética, que sigue cautivando a los espectadores pese a ser una película muda y en blanco y negro.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

Caracas - VENEZUELA EEUU - El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

Lima.- PERÚ PETRÓLEO.- El sindicato de trabajadores de la petrolera estatal peruana Petroperú inicia una huelga de tres días para protestar contra la reestructuración del patrimonio de la empresa encargada por el Gobierno a Proinversión, la agencia especializada en atraer inversiones al país, lo que denuncian como un intento de privatizar la mayor empresa pública del país. (Texto)

18:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL CAFÉ.- El Consejo de Exportadores de Café (Cecafé) de Brasil, mayor productor y exportador mundial del grano, divulga los datos finales de los embarques en el acumulado de 2025. (Texto)

San Juan - PUERTO RICO CULTURA (Entrevista) - El veterano actor y director puertorriqueño Jacobo Morales, que protagonizó el cortometraje 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny, afirma a EFE que aceptó esa interpretación porque coincide con el cantante en anteponer la confraternidad, "el compromiso social y el humanismo" en el arte al dogma estrictamente ideológico. (Texto) (Foto) (Video)

Europa

París.- UE MERCOSUR.- La oposición de Francia al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, bajo una aparente unanimidad política y sectorial, en realidad encierra una diversidad de posiciones y matices que han quedado en parte ocultadas por un debate con frecuencia eruptivo. Texto)

Bruselas.- EEUU GROENLANDIA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne en la sede de la Alianza con el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y con la ministra de Asuntos Exteriores e Investigación de Groenlandia, Vivian Motzfeldt en plena tensión transatlántica por la amenaza de Estados Unidos sobre Groenlandia. (Texto)

París.- OCDE EDUCACIÓN.- La OCDE publica un informe sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en la educación.

Moscú.- RUSIA EISENSTEIN.- Rusia reestrena cien años después la película 'El acorazado Potemkin' de Serguéi Eisenstein, una de las cumbres del arte cinematográfico y de la propaganda soviética, que sigue cautivando a los espectadores pese a ser una película muda y en blanco y negro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA FRANCIA.- El vicecanciller y ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, se reúne con el ministro galo de Economía, Roland Lescure.

09:00 GMT.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Los ministros de Economía y Finanzas de la UE se reúnen en Bruselas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA MOTOR.- El ministro alemán de Medio Ambiente, Carsten Schneider, presenta los principales ejes del nuevo programa adoptado por la coalición de gobierno en octubre para fomentar los automóviles eléctricos, con el fin de facilitar a más particulares la transición hacia una movilidad respetuosa con el clima. Bundesumweltministerium BMUKN, Stresemannstraße 128 - 130, 10117 Berlin

09:30 GMT.- Bruselas.- FMI PERSPECTIVAS.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta una actualización de sus perspectivas macroeconómicas mundiales, tras la estimación de crecimiento del 3,1 % para la economía global para 2026 que este organismo publicó el pasado julio, y en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica creciente. Auditorium of the National Bank of Belgium Auditorium of the National Bank of Belgium (Texto)

10:00 GMT.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona, segunda lectura del dato de diciembre. (Texto)

10:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO JUSTICIA.- Comienza el juicio del príncipe Enrique de Inglaterra, Elton John, Elizabeth Hurley y otras personalidades contra el diario Daily Mail por delitos de violación de su intimidad, mientras que el rotativo alega su derecho al acceso a la información. Royal Court of Justice. Court 76. (Texto)

10:00 GMT.- Ginebra.- YEMEN CONFLICTO.- Rueda de prensa para analizar la situación humanitaria en Yemen y las labores de Naciones Unidas sobre el terreno. (Texto)

11:00 GMT.- Atenas.- IRENE DE GRECIA.- Funeral y entierro de la princesa Irene de Grecia. Catedral Metropolitana de Atenas

12:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA PARTIDOS.- El canciller alemán y presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, ofrece una rueda de prensa tras las reuniones de los comités y órganos de la fuerza conservadora.

13:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA ITALIA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homólogo italiano, Guido Crosetto.

14:00 GMT.- Bruselas.- UE EUROGRUPO.- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) celebran una reunión en Bruselas en la que elegirán al sustituto del español Luis de Guindos en la vicepresidencia del Banco Central Europeo, decisión que deberá después ser confirmada por los Veintisiete.

14:30 GMT.- Múnich.- ALEMANIA HUNGRÍA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con su homólogo húngaro, Tamás Sulyok, en la ciudad germana de Múnich, donde además ambos pronuncian sendos discursos con motivo del 80 aniversario del inicio de la expulsión de los germano-húngaros después de la Segunda Guerra Mundial. (Foto)

15:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA SIRIA.- Varias decenas de organizaciones y asociaciones, entre ellas la Comunidad Kurda de Alemania, la Comunidad Aleví de Alemania, la Sociedad para los Pueblos Amenazados, así como HÁWAR, se dirigen en un llamamiento conjunto al Bundestag alemán y al Gobierno federal para exigir la cancelación inmediata de la reunión el martes del canciller, Friedrich Merz, con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con Mario Draghi.

16:00 GMT.- París.- EEUU VENEZUELA.- La Asamblea Nacional y el Senado franceses celebran sendos debates sobre la situación en Venezuela. (Texto) (Vídeo)

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR ITALIA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mantiene un encuentro con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en el marco de su visita a Corea del Sur, la primera de un mandatario italiano al país para mantener encuentros bilaterales en 19 años.

Jaipur.- INDIA LITERATURA.- Concluye el Festival de Literatura de Jaipur, la cita literaria más importante del año en la India, en la ciudad de Jaipur.

Tokio.- JAPÓN ELECCIONES.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, explica en una rueda de prensa su decisión de disolver el Parlamento el 23 de enero para convocar elecciones anticipadas. (Texto)

Hanói.- VIETNAM PARTIDO.- El Partido Comunista de Vietnam celebra un congreso durante toda la semana, un evento que solo tiene lugar cada cinco años, con la mirada puesta en la posible designación del presidente de la formación en el poder, To Lam, como también dirigente de la nación, al estilo de China.

Pekín.- CHINA INMOBILIARIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución en diciembre de los precios inmobiliarios en las principales ciudades del país, indicador clave ante la prolongada crisis inmobiliaria que lastra la economía nacional. (Texto)

Pekín.- CHINA PIB.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos del producto interior bruto (PIB) del cuarto trimestre y el global de 2025. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín - CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de diciembre de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245