Srinagar (India)/Islamabad, 19 ene (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió este lunes la región de Cachemira, disputada por la India y Pakistán, con epicentro a casi trescientos kilómetros de la localidad de Kargil sin que por el momento se hayan reportado víctimas ni daños materiales, según las autoridades indias.

El Centro Nacional de Sismología de la India (NCS, por sus siglas en inglés) registró el seísmo a las 11:51 horas (6:21 GMT) de este lunes, 290 kilómetros al noroeste de la localidad de Kargil, en el territorio de Ladakh, que administra la India.

Según el NCS, el terremoto tuvo una profundidad de 171 kilómetros.

Por el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas humanas ni en la parte de Cachemira que administra la India ni en la que administra Pakistán.

El Departamento Meteorológico de Pakistán (PMD) informó que los temblores se sintieron en las zonas de Gilgit-Baltistán, Peshawar y Khyber Pakhtunkhwa.

El seísmo ocurrió unos cien kilómetros al sur de la provincia afgana de Badakhsan. Afganistán es un país que se enfrenta al efecto devastador de terremotos por sus problemas humanitarios y de infraestructuras.

La zona donde ha ocurrido el seísmo, en el extremo occidental del Himalaya, es un área disputada por Pakistán y la India desde la partición del subcontinente indio en 1947.

Cachemira se encuentra en una zona de encuentro de las placas tectónicas euroasiática e índica. Un área muy activa desde el punto de vista sismológico.

En 2005, la zona sufrió uno de los peores terremotos del último siglo en todo el mundo, donde murieron más de 86.000 personas. EFE

