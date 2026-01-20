Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Pekín, 20 ene (EFE).- China confirmó este martes que ha recibido de Estados Unidos una invitación para integrarse en la Junta de Paz de Gaza impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque evitó aclarar si aceptará la propuesta o a quién estaría dirigida dentro del liderazgo chino.

En la rueda de prensa diaria del Ministerio de Exteriores, su portavoz Guo Jiakun se limitó hoy a señalar que "China ha recibido una invitación de la parte estadounidense", sin ofrecer más detalles sobre el contenido de la propuesta ni sobre los pasos que pueda dar Pekín a continuación.

Preguntado expresamente por si China tiene previsto aceptar la invitación, Guo reiteró que no dispone de información adicional y que cualquier novedad se comunicará "a su debido tiempo".

El portavoz tampoco precisó si la invitación está dirigida a un dirigente concreto del país asiático, después de que Trump haya asegurado que ha cursado invitaciones a líderes de distintos países para formar parte de este órgano.

La Junta de Paz de Gaza es una iniciativa promovida por la Casa Blanca para supervisar la aplicación del plan de 20 puntos de Trump con el objetivo declarado de poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

Según Washington, el órgano cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque la propuesta ha suscitado recelos en algunos países por el riesgo de que se convierta en un mecanismo paralelo al sistema multilateral de Naciones Unidas.

En los últimos días, varios Estados han ido confirmando si aceptan o rechazan la invitación: por ejemplo, Israel ha reconocido haberla recibido, mientras que Marruecos anunció su adhesión como miembro fundador.

Francia, por su parte, descartó participar en las condiciones actuales, al considerar que la iniciativa plantea problemas de fondo sobre el respeto a los principios y a la estructura de la ONU.

La Casa Blanca ha señalado que la Junta estará presidida por el propio Trump y contará con una junta ejecutiva integrada por figuras de su entorno político y empresarial.

Mientras tanto, China ha reiterado en distintas ocasiones su apoyo a una solución política basada en el alto el fuego, el diálogo y la creación de un Estado palestino independiente que conviva en paz con Israel, en línea con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas. EFE

gbm/lcl/rml