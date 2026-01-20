Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Jerusalén, 20 ene (EFE).- Israel, mediante su primer ministro Benjamín Netanyahu, ha sido invitado a unirse a la Junta de Paz de Trump cuyo objetivo es resolver conflictos globales, confirmó a última hora del lunes a EFE una fuente israelí familiariza con el asunto.

Por el momento, no se sabe si Israel aceptó o no esta invitación. Otros dirigentes como el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ya habían confirmado haber recibido una carta de Trump para unirse.

Ayer lunes, el Kremlin confirmó, a su vez, que el presidente ruso, Vladímir Putin, había "recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la Paz", según dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Mientras que fuentes del entorno del presidente francés, Emmanuel Macron, aseguraron que Francia ha rechazado ser integrante al considerar que la propuesta actual va más allá de la situación en Gaza y plantea cuestiones "sobre el respeto de los principios y de la estructura de Naciones Unidas que no se pueden cuestionar".

Este órgano internacional, impulsado por la Casa Blanca para fiscalizar la aplicación del plan de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, cuenta con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque algunas voces alertan de que pueda convertirse en un cuerpo paralelo a las Naciones Unidas para reforzar los intereses de Washington.

La Junta de Paz estará presidida por el propio Trump, que ha nombrado a una Junta Ejecutiva formada por personas de su confianza: el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; su yerno Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. EFE

