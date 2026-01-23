Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Tokio, 23 ene (EFE).- El Banco de Japón (BoJ) decidió este viernes mantener los tipos de interés de referencia a corto plazo en el 0,75 %, tras elevarlos el pasado diciembre a su nivel más alto en 30 años, al tiempo que mejoró sus previsiones económicas para el ejercicio fiscal de 2025 (que acaba en marzo) y para 2026.

Al término de su reunión mensual de dos días, la junta sobre política monetaria de la entidad crediticia japonesa aprobó congelar los tipos con ocho votos a favor y uno en contra.

El BoJ elevó el pasado diciembre los tipos al nivel más alto en tres décadas, y ha afirmado que mantendrá esta senda para lograr un crecimiento económico sostenido, ante las expectativas de que el archipiélago entre en un ciclo de subidas graduales de los precios y los salarios.

No obstante, el banco ha preferido de momento evaluar el impacto en la economía y los precios de su última subida, indicó el diario económico japonés Nikkei.

El BoJ revisó también al alza sus previsiones de crecimiento del PIB real (que no tiene en cuenta la fluctuación en los precios) para el año fiscal 2025, hasta el 0,9 % frente al 0,7 % anunciado el pasado octubre, y hasta el 1 % para el año fiscal próximo frente al 0,7 %.

Esta mejoría de las perspectivas se ajusta a las medidas de estímulo para encauzar la economía anunciadas por el Gobierno japonés, que este viernes disolverá la Cámara Baja del Parlamento para convocar elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero, así como con una coyuntura económica favorable.

El banco mantuvo, sin embargo, su previsión del alza de los precios en el 2,7 % para el año fiscal en curso, que cerrará el próximo 31 de marzo, en línea con el encarecimiento observado en los últimos meses principalmente de los alimentos.

"La economía japonesa se ha recuperado moderadamente, aunque se ha observado cierta debilidad", señaló el BoJ en su informe, en el que alertó que las exportaciones y la producción industrial se han mantenido "prácticamente estancadas", al tiempo que se han visto afectadas por el aumento de los aranceles estadounidenses. EFE

