Redacción derpotes, 23 ene (EFE).- El ruso Daniil Medvedev protagonizó una meritoria remontada ante el húngaro Fabian Marozsan (6-7(5), 4-6, 7-5, 6-0 y 6-3), después de tres horas y 46 minutos, y se situó en los octavos de final del Abierto de Australia donde se enfrentará al joven estadounidense Learner Tien, que le eliminó el año pasado.

Siempre el ruso ganó al húngaro, incluido en un Grand Slam, el Abierto de Estados Unidos del 2024, pero nunca estuvo tan cerca de la derrota ante un rival inferior. Estuvo contra las cuerdas contra Marozsan, especialmente por sus errores.

El tres veces subcampeón del Abierto de Australia se situó en octavos por sexta vez y alargó su buena racha de partidos ganados a cinco set. Ha logrado sacara adelante siete de los once que ha disputado en el primer Grand Slam del curso.

Es la quinta remontada de un 0-2 del moscovita en este torneo en la que ha dado muestras de su mejoría y en su intención de recuperación. De hecho, el ruso, que tras su encuentro de segunda ronda escribió en la cámara al final del partido "no partidos a cinco sets", estará en la segunda semana de un Grand Slam por segunda vez desde el 2024.

Daniil Medvedev se enfrentará en octavos de final, el próximo domingo, al estadounidense Learner Tien que ganó al portugués Nuno Borges por 7-6(9), 6-4 y 6-2. Será la revancha para el ruso que el pasado año fue eliminado en un duro encuentro en este mismo escenario por el joven norteamericano. EFE

