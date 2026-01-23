Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Montevideo, 22 ene (EFE).- El chileno Universidad de Concepción se impuso este jueves por 1-2 a Montevideo Wanderers en un encuentro amistoso disputado en el marco de la Serie Río de la Plata, resultado que permitió al 'Campanil' cerrar invicto la pretemporada que disputó en Uruguay.

El equipo dirigido por el argentino Juan Cruz Real se llevó la victoria tas reponerse de un inicio adverso en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera.

Apenas transcurridos tres minutos de juego, el local abrió el marcador mediante una acción individual del juvenil Roque Ricca, quien sorprendió al portero Santiago Silva con un remate muy lejano que se coló en la parte alta de la portería.

La reacción del equipo chileno no se hizo esperar demasiado. Sobre el minuto 17, después de un error en la salida de Agustín Buffa, Jeison Fuentealba empató el partido tras conectar dentro del área una asistencia de Luis Rojas, que permitió a Universidad de Concepción tomar el control del partido antes del descanso.

El tanto de la victoria llegó en el segundo tiempo, cuando el delantero panameño Cecilio Waterman -una de las principales cartas ofensivas del elenco universitario para la temporada 2026- aprovechó una recuperación en el mediocampo al minuto 70.

Waterman condujo el balón en velocidad y definió con calidad ante la salida del portero rival para sellar el 1-2 definitivo.

Con este triunfo, Universidad de Concepción finalizó su participación en el torneo de verano en Uruguay con dos victorias: la obtenida este jueves y la conseguida el pasado por penaltis ante el uruguayo Central Español.

El equipo regresará ahora a Chile para ultimar su preparación de cara al debut en el campeonato nacional de Chile, programado para el próximo sábado 31 de enero ante el vigente campeón, Coquimbo Unido.

Por su parte, el Montevideo Wanderers cerró su participación en la serie estival sin conocer la victoria. El Bohemio ya había caído por 2-0 frente al Independiente argentino en su estreno, un resultado adverso que se suma a su reciente eliminación en los octavos de final de la Copa de la Liga AUF, donde fue superado por un 3-0 ante Juventud.

Este viernes se disputarán dos encuentros en el marco de la Serie Río de la Plata: el Paysandú uruguayo se enfrentará al Colón de Santa Fe argentino y Montevideo City Torque se verá frente al chileno Deportes Concepción. EFE

hov/scr/laa