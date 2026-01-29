Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Chicago (EE.UU.), 28 ene (EFE).- Los Boston Celtics cayeron 106-117 este miércoles en el TD Garden contra los Atlanta Hawks pese a los diez puntos y cinco rebotes del español Hugo González, que volvió a sumar minutos de calidad.

González, exjugador del Real Madrid elegido con el número 28 absoluto en el último draft, conectó tres de sus cuatro tiros de campo y sumó además un tapón en 26 minutos en pista.

El madrileño, de 19 años, promedia cuatro puntos y 3.3 rebotes por partido en su primera temporada en la NBA.

Los Celtics, que no pueden contar con Jayson Tatum en esta temporada por su lesión en el tendón de Aquiles, pelean en la zona alta de la tabla de la Conferencia Este.

Están ahora empatados con los New York Knicks en la segunda plaza (29-18), después de la victoria de los neoyorquinos este mismo miércoles en el campo de los Toronto Raptors.

Los Detroit Pistons lideran el Este con una marca de 34-11.

El máximo anotador de Boston fue, una vez más, Jaylen Brown, con 21 puntos.

Los Hawks se asentaron en puestos de 'play-in' con un balance de 24-25, tras celebrar en el TD Garden su cuarta victoria seguida.

Nickeil Alexander-Walker selló 21 puntos y Jalen Johnson dominó con 19 puntos, catorce rebotes y siete asistencias. EFE

