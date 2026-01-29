Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Pekín, 29 ene (EFE).- Un total de 13 clubes del fútbol chino arrancarán la temporada 2026 con deducciones de puntos tras ser sancionados por amaños y apuestas, nueve de ellos en la Superliga (CSL), la máxima categoría, y cuatro en la Liga Uno, según se anunció este jueves tras la revisión disciplinaria de los casos.

Las sanciones fueron comunicadas en una rueda de prensa conjunta celebrada en Pekín por la Administración General de Deportes, el Ministerio de Seguridad Pública y la Asociación China de Fútbol (CFA), en la que se informó del cierre de la fase disciplinaria de la campaña especial contra el amaño de partidos, las apuestas ilegales y otros delitos en el sector.

En la Superliga, las sanciones afectan a nueve clubes, entre ellos el Shanghai Port, vigente campeón, que arrancará el curso con una deducción de cinco puntos, la misma penalización que Wuhan Three Towns, Zhejiang Professional y Beijing Guoan, además de multas económicas que oscilan entre 400.000 y un millón de yuanes (entre 57.515 y 143.788 dólares), en función de la gravedad de los casos.

Shandong Taishan y Henan FC comenzarán con seis puntos menos, mientras que Qingdao Hainiu lo hará con siete, y Tianjin Jinmen Tiger y Shanghai Shenhua partirán con la penalización más severa, diez puntos.

En varios de estos equipos militan o han militado recientemente jugadores españoles, como Óscar Melendo en el Shanghai Port, o figuran fichajes pendientes de oficialización procedentes del fútbol español.

Por el contrario, clubes como Chengdu Rongcheng, Qingdao West Coast, Shenzhen Peng City o Yunnan Yukun, este último dirigido por el técnico español Jordi Vinyals, iniciarán la temporada sin deducciones, lo que les otorga una ventaja competitiva desde la primera jornada frente a buena parte de los aspirantes habituales a la zona alta de la tabla.

En la Liga Uno, la segunda categoría, las sanciones alcanzan a Meizhou Hakka, Changchun Yatai, Suzhou Dongwu y Ningbo Professional, que comenzarán el campeonato con deducciones de entre tres y cuatro puntos y multas de hasta 200.000 yuanes (28.757 dólares), en un contexto en el que el margen para corregir un mal arranque suele ser más reducido que en la máxima división.

Inhabilitaciones de por vida y cierre disciplinario

Además de las sanciones a clubes, la CFA anunció inhabilitaciones de por vida para 73 personas vinculadas al fútbol, entre ellas el expresidente federativo Chen Xuyuan y el exseleccionador nacional Li Tie, tras haber sido condenadas por los tribunales por delitos penales.

Otras tres personas recibieron prohibiciones de cinco años por infracciones graves de la disciplina deportiva, pese a no haber sido procesadas judicialmente.

Según explicó la federación, las decisiones se basan en los expedientes remitidos por las autoridades policiales y judiciales y se ajustan al Código Disciplinario de la CFA y a la normativa vigente del sector, con el objetivo de "salvaguardar la equidad de la competición".

La comparecencia supone la segunda actualización pública de esta campaña, iniciada en noviembre de 2022, tras una primera rueda de prensa celebrada en septiembre de 2024, cuando ya se habían anunciado sanciones a 61 personas y 41 clubes.

Las autoridades deportivas consideran que, con estas decisiones, queda cerrada la fase sancionadora del proceso, que ha coincidido con una amplia reordenación institucional del fútbol chino y con reformas en la gestión de las ligas profesionales, en un intento por restaurar la credibilidad del sistema tras años de escándalos. EFE

gbm/jacb/og