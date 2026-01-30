Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Washington, 29 ene (EFE).- Los Denver Nuggets se impusieron este jueves a los Brooklyn Nets por 107-103, sobreviviendo a los 38 puntos que anotó Michael Porter Jr., que volvía por primera vez al Ball Arena con una camiseta distinta a la del equipo de Colorado.

Porter Jr., 'drafteado' por los Nuggets en 2018, disputó sus seis primeras temporadas en la NBA en Denver, antes de ser traspasado este pasado verano a Brooklyn, donde se ha erigido como el líder del equipo dirigido por Jordi Fernández.

En su emotivo regreso a Denver, Porter Jr. firmó un doble-doble de 38 puntos -su récord esta temporada- y 10 rebotes, además de tres asistencias, dos robos y dos tapones. Con él en pista, los Nets registraron esta noche un +12.

Los Nuggets (32-16) recibieron este jueves la mala noticia sobre el alcance de la lesión de Aaron Gordon, que recayó de una distensión en el isquiotibial derecho sufrida esta temporada y será baja entre cuatro y seis semanas.

Con Gordon fuera, los Nuggets tienen lesionados a cuatro de sus titulares, incluyendo a Nikola Jokic, Christian Braun y Cameron Johnson. Solo Jamal Murray está disponible para David Adelman del quinteto ideal de Denver.

Pese a esta plaga de lesiones que han sufrido toda la temporada, los Nuggets son terceros en el Oeste, a solo medio partido de diferencia de los San Antonio Spurs (32-15), que ocupan la segunda plaza.

Tras un primer cuarto igualado, los Nuggets llegaron a dominar por 19 puntos en el segundo y se fueron a vestuarios con un 64-49.

Los Nets firmaron un parcial de 6-21 al inicio del tercer cuarto para igualar a 70 puntos, abriendo el partido a un desenlace que pudo caer de cualquier lado.

El oficio de Murray, de Peyton Watson y de Jonas Valanciunas decantó la balanza para Denver en un ajustado final.

Murray terminó el partido con 27 puntos, Tim Hardaway Jr. aportó otros 25, mientras que Watson hizo 19 y Valanciunas 12, rozando el doble-doble con 9 rebotes.

Los Nets, son uno de las cinco franquicias de la liga con menos victorias (12) junto a los Washington Wizards, Indiana Pacers, Sacramento Kings y New Orleans Pelicans. EFE

at/laa