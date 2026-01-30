107-103. Los Nuggets sobreviven al regreso de Michael Porter Jr.
Porter Jr., 'drafteado' por los Nuggets en 2018, disputó sus seis primeras temporadas en la NBA en Denver, antes de ser traspasado este pasado verano a Brooklyn, donde se ha erigido como el líder del equipo dirigido por Jordi Fernández.
Washington, 29 ene (EFE).- Los Denver Nuggets se impusieron este jueves a los Brooklyn Nets por 107-103, sobreviviendo a los 38 puntos que anotó Michael Porter Jr., que volvía por primera vez al Ball Arena con una camiseta distinta a la del equipo de Colorado.
En su emotivo regreso a Denver, Porter Jr. firmó un doble-doble de 38 puntos -su récord esta temporada- y 10 rebotes, además de tres asistencias, dos robos y dos tapones. Con él en pista, los Nets registraron esta noche un +12.
Los Nuggets (32-16) recibieron este jueves la mala noticia sobre el alcance de la lesión de Aaron Gordon, que recayó de una distensión en el isquiotibial derecho sufrida esta temporada y será baja entre cuatro y seis semanas.
Con Gordon fuera, los Nuggets tienen lesionados a cuatro de sus titulares, incluyendo a Nikola Jokic, Christian Braun y Cameron Johnson. Solo Jamal Murray está disponible para David Adelman del quinteto ideal de Denver.
Pese a esta plaga de lesiones que han sufrido toda la temporada, los Nuggets son terceros en el Oeste, a solo medio partido de diferencia de los San Antonio Spurs (32-15), que ocupan la segunda plaza.
Tras un primer cuarto igualado, los Nuggets llegaron a dominar por 19 puntos en el segundo y se fueron a vestuarios con un 64-49.
Los Nets firmaron un parcial de 6-21 al inicio del tercer cuarto para igualar a 70 puntos, abriendo el partido a un desenlace que pudo caer de cualquier lado.
El oficio de Murray, de Peyton Watson y de Jonas Valanciunas decantó la balanza para Denver en un ajustado final.
Murray terminó el partido con 27 puntos, Tim Hardaway Jr. aportó otros 25, mientras que Watson hizo 19 y Valanciunas 12, rozando el doble-doble con 9 rebotes.
Los Nets, son uno de las cinco franquicias de la liga con menos victorias (12) junto a los Washington Wizards, Indiana Pacers, Sacramento Kings y New Orleans Pelicans. EFE
