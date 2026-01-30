Canal 26
Por Canal 26
viernes, 30 de enero de 2026, 07:00
Logo de Canal 26
Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Moscú, 30 ene (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada madrugada 18 drones ucranianos en cuatro regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

"Durante la pasada noche, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 18 drones ucranianos de tipo avión", comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Siete drones fueron abatidos en la región de Briansk, dos en Rostov, uno en Astraján y otro en Kursk.

También fueron interceptados cinco drones sobrevolando la península ucraniana de Crimea y dos sobre el mar Negro.

También podría interesarte
El robo histórico de los 119 Picassos en el Palacio de los Papas de Aviñón cumple 50 años

El robo histórico de los 119 Picassos en el Palacio de los Papas de Aviñón cumple 50 años

La economía francesa creció un 0,9 % en 2025, por encima de lo que esperaba el Gobierno

La economía francesa creció un 0,9 % en 2025, por encima de lo que esperaba el Gobierno

Ayer las autoridades rusas informaron del derribo de nueve drones ucranianos en una clara caída del número de ataques nocturnos ucranianos durante la semana, justo tras la última ronda de negociaciones para un posible acuerdo de paz que tuvo lugar en Emiratos Árabes Unidos.

En toda la semana, el derribo por parte de Rusia de drones ucranianos que atacaron durante la noche sumó 162.EFE

mos/alf