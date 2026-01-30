Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Nueva York, 29 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, demandó este jueves por 10.000 millones de dólares a la Agencia Tributaria de Estados Unidos (IRS) y al Departamento del Tesoro, a los que acusó de no proteger sus registros fiscales, que fueron filtrados a la prensa por un exempleado del IRS.

La querella, interpuesta a título personal por Trump, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric y la empresa familiar, indica que el extrabajador del IRS Charles Littlejohn obtuvo acceso de manera ilegal a la información tributaria del republicano y posteriormente la filtró a medios como The New York Times y ProPublica.

"Los demandados tenían el deber de salvaguardar y proteger las declaraciones de impuestos confidenciales de los demandantes y la información relacionada frente a inspecciones no autorizadas y divulgación pública", apuntan en la demanda, presentada en un tribunal de Miami.

Según el documento legal, la filtración de estos datos causó daños "reputacionales y financieros" y "humillación pública" a los Trump, y además "mancillaron injustamente su reputación empresarial".

Trump exige en la demanda 1.000 dólares en concepto de daños y perjuicios por cada divulgación no autorizada de sus declaraciones de impuestos, una cifra que asciende a al menos 10.000 millones de dólares.

En 2023, Charles Littlejohn se declaró culpable de filtrar los registros fiscales de Trump al NYT tres años antes, delito por el que fue sentenciado a cinco años de prisión.

Esta información revelaba que, en 2016 y 2017, Trump solo había pagado 750 dólares en impuestos federales sobre la renta. EFE

asg/rrt