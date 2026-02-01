Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Monterrey (México), 31 ene (EFE).- El argentino Luca Orellano y el español convirtieron este sábado los goles que dieron a Monterrey este sábado un empate 2-2 en casa con Tijuana en partido de la cuarta jornada del torneo Clausura mexicano.

El equipo del español Domenec Torrent tuvo que remar de atrás en dos ocasiones por un autogol de Daniel Aceves y un gol de Kevin Castañeda.

Tijuana, con el uruguayo Sebastián Abreu en el banquillo, se fue en ventaja con el autogol de Aceves en el minuto 3 y volvió a desequilibrar con tanto de Castañeda.

El ecuatoriano Adonis Preciado pudo ampliar la ventaja de los visitantes en el minuto 11.

Monterrey recuperó el semblante en el minuto 26 con el gol de Canales a pase de su compatriota Oliver Torres.

Tijuana volvió a tomar la ventaja en el minuto 62 a través de Castañeda por la vía del penalti.

Orellano salvó los muebles del naufragio con un golazo impulsado desde fuera del área.

Los locales terminaron mejor, pero Tijuana aguantó y salvó la igualada.

Monterrey suma 7 puntos y ocupa el sexto puesto, 5 abajo del líder Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito, que hoy mantuvo su paso perfecto al imponerse por 2-3 al San Luis.

La cuarta fecha concluirá este domingo con el partido entre Querétaro y Pachuca. EFE

