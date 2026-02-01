Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

María José Rey

Santiago de Chile, 31 ene (EFE).- El equipo femenino Universidad de Chile se impuso este sábado por 3-2 al River Plate argentino en un amistoso de pretemporada cuyo objetivo principal era romper un récord histórico de asistencia en el Estadio Nacional de Santiago.

A la cita acudieron 16.185 espectadores, un número insuficiente para amenazar la marca vigente de 19.966.

Bajo el lema de “Vamos todos, juntos hagamos historia”, que unió al recién creado Sindicato de Jugadoras de Fútbol Profesional y los ministerios del Deporte y La Mujer de Chile, el fútbol femenino chileno pretendía superar el récord de asistencia vigente desde 2023 con el partido entre Colo Colo y la U en el estadio Monumental.

Los aficionados presentes, sin embargo, se animaron con un gran espectáculo de goles durante el primer tiempo, en el que en 10 minutos se convirtieron cuatro de los cinco goles del encuentro.

Las conquistas de las chilenas fueron de Valentina Díaz a los 5 minutos, Gisela Pino a los 19 y Franchesca Caniguán a los 26. Por las argentinas convirtieron Carolina Birizamberri (m.16) y Magali Natta (m.24).

River Plate comenzó mejor, pero fue la defensora chilena Valentina Díaz quien, a los 4 minutos, abrió el marcador con un remate desde la frontal del área.

La igualdad de las visitantes llegó a los 16 minutos con un cabezazo de Carolina Birizamberri a la salida de un córner, que la atacante celebró homenajeando al delantero chileno Marcelo Salas, ídolo por partida doble de la U y River Plate.

Birizamberri imitó el gesto de Salas, que solía hincar la rodilla en el césped, bajar la cabeza y extender un brazo.

Las laicas respondieron con Gisela Pino, a los pocos minutos, con otro cabezazo tras recibir un centro al área de la lateral Díaz que sumó una asistencia y un gol en su desempeño individual, mientras que el 2-2 lo puso Magali Natta con un gran disparo de media distancia.

La ariete Franchesca Caniguán puso al frente a la U con un cabezazo tras pescar un rebote del horizontal que estrelló Díaz, la mejor de la cancha por el equipo de las chilenas.

Pino tuvo una opción de marcar un doblete en el segundo tiempo y aumentar la ventaja en la pizarra, pero la portera de River Lara Esponda respondió con un manotazo para desviar el disparo.

Las tribunas del recinto capitalino con capacidad para 45.000 personas presentaron una imagen pobre, en un día nublado y con lluvias dispersas, que el día anterior vivió episodios de violencia cometidos por la barra brava de la U, en el debut del equipo masculino en la liga chilena 2026.

Un sector del Estadio Nacional fue vandalizado por fanáticos, que prendieron fuego a los asientos y generaron otros destrozos en los pasillos internos, en protesta por al alto costo de las entradas, que dejó un saldo de siete detenidos. EFE

