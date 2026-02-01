Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Cartagena (Colombia) 31 ene (EFE).- El cantautor cubano Silvio Rodríguez presentó este sábado en el Hay Festival de Cartagena de Indias, el libro 'Silvio Rodríguez, diario de un trovador', una obra que reúne textos inéditos de su diario personal, en diálogo con 143 fotografías del argentino Daniel Mordzinski, con quien ha compartido más de dos décadas de viajes y trabajo creativo.

Rodríguez explicó que el proyecto editorial surgió de manera orgánica, a partir de encuentros reiterados en distintos países de América Latina, que con el tiempo fueron consolidando una relación personal y artística.

"Eso fue creciendo a partir de encuentros que tuvimos Daniel y yo. Nos conocimos, si mal no recuerdo, en República Dominicana, y después empezamos a coincidir en giras por Argentina, Chile, México y otros países", relató el trovador en una charla vía teleconferencia moderada por el actor y director cubano Jorge Perugorría.

Según contó, el cúmulo de imágenes fue dando forma a la idea del libro: "Un día Daniel me dijo: 'Oye, quiero que hagas un libro'. Y como él me mandaba las fotos, muchas eran muy divertidas... además, que te haga un libro de fotografía un fotógrafo como Daniel, la verdad es que hay que ser poco para decir que no".

En tanto, Mordzinski señaló que su acercamiento a Rodríguez fue, desde el inicio, narrativo y marcado por una admiración temprana.

"Yo fui joven escuchando a Silvio. Siempre digo que sus cancioneros son poemarios, porque cada una de sus canciones es poesía", afirmó.

Al acompañarlo en giras, en su vida familiar y en encuentros con otros creadores, comprendió que cada imagen formaba parte de un relato más amplio.

"Toda fotografía contiene un relato, pero a mí me interesa ese momento de invisibilidad que hay antes y después del clic", explicó el fotógrafo.

El autor de las imágenes situó el punto de partida simbólico del libro en un viaje a La Habana, donde se selló la confianza entre ambos.

En la charla, Rodríguez también evocó su relación con el Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez y una anécdota ocurrida en un vuelo a México, en medio de una fuerte turbulencia.

"Me habló de ideas muy breves y me dijo: 'No son novelas ni cuentos, para mí son canciones'", recordó el músico y añadió al subrayar la influencia del escritor colombiano en su obra: "Siempre he dicho que sin la anécdota de Gabo no hubiera podido ser".

El trovador cubano también rindió homenaje a su amigo Luis Eduardo Aute, a quien definió como "un artista del Renacimiento", y al escritor argentino Ernesto Sábato, al que describió como "un hombre maravilloso, inolvidable, un científico escribiendo sobre la vida humana". EFE

ric-enb/joc/eav

(foto)