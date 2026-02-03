Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Washington, 2 feb (EFE).- Los Clippers cayeron este lunes ante los Philadelphia 76ers, sin James Harden, cuyo futuro sigue en el aire a pocas horas del cierre del mercado de traspasos.

Mientras tanto, Alperen Sengun brilló con 39 puntos y 16 rebotes ante la ausencia de Kevin Durant en Indianápolis.

Harden, de 36 años, no jugó por segunda noche consecutiva alegando "motivos personales", mientras ESPN destapó que los Clippers están explorando un posible traspaso antes del cierre de la ventana de traspasos este próximo jueves con los Cleveland Cavaliers como uno de los posibles destinos.

Sin Harden, los Clippers cayeron por 113-128 frente a los 76ers, que suman su segundo triunfo sin Paul George, sancionado con 25 partidos por uso de sustancias prohibidas.

Tyrese Maxey anotó 29 puntos para Philadelphia, los mismos que Kawhi Leonard para los Clippers.

Desde que derrotaron a los Lakers el 20 de diciembre, los Clippers se habían consolidado como el equipo más en forma de la liga, con un balance de 17-4 hasta hoy, con Harden como pieza clave de la remontada.

Su posible salida supondría un duro golpe para las aspiraciones del equipo.

Sengun cubre a Durant

Alperen Sengun anotó 39 puntos en la victoria a domicilio de los Houston Rockets en frente a los Indiana Pacers en Indianápolis por 114-118 y cubrió así la baja de última hora de Kevin Durant.

Durant, que promedia 26,2 puntos por partido esta temporada, se torció el tobillo izquierdo al pisar el pie de un hincha, según explicó su entrenador, Ime Udoka.

Los 39 puntos de Sengun, que además atrapó 16 rebotes, sumaron a los 19 de Jabari Smith Jr. y a los 16 puntos y 11 rebotes de Amen Thompson para contrarrestar los 27 de Pascal Siakam y 25 de Bennedict Mathurin para los Pacers.

Con un balance de 31-17 tras ganar sus últimos tres partidos, los Rockets son cuartos en la Conferencia Oeste.

Con Edwards no basta

Los Memphis Grizzlies (19-29) superaron este lunes a los Minnesota Timberwolves (31-21) por 137-128, a pesar de los 39 puntos de Anthony Edwards.

Jaren Jackson Jr. anotó 30 puntos para Memphis, mientras que Ty Jerome, que jugaba su segundo partido tras perderse 46 por lesión, aportó 19 puntos, 8 asistencias y 6 rebotes.

El banquillo de los Grizzlies marcó la diferencia con 52 puntos, frente a los 13 que solo aportó el de los Timberwolves.

Como los Clippers, Timberwolves y Grizzlies están envueltos en rumores de traspasos en estas últimas horas del mercado.

Mientras los Grizzlies estarían valorando la salida de Ja Morant, que fue baja para este partido, los Timberwolves estarían ofertando para adquirir a Giannis Antetokounmpo, que según ESPN ha pedido a los Milwaukee Bucks el traspaso.

Séptimo 'win' de Charlotte

Los Charlotte Hornets están en un momento dulce. Este lunes se impusieron por 102-95 a los New Orleans Pelicans, sumando así su séptimo triunfo seguido.

Los 24 puntos de LaMelo Ball, 17 de Kon Knueppel o 16 de Brandon Miller y Grant Williams ayudaron a remontar los 22 puntos que los Pelicans habían amasado antes del descanso.

Trey Murphy III terminó con 27 puntos para los Pelicans, mientras que Zion Williamson firmó un doble-doble con 14 puntos y 11 rebotes.

Los siete triunfos seguidos han puesto a los Hornets (23-28) a un solo partido de los Atlanta Hawks, el último equipo en puestos de postemporada. EFE

