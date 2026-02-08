Canal 26
Por Canal 26
domingo, 8 de febrero de 2026, 06:00
México, 7 feb (EFE).- El Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito, vencedor por 1-2 del Mazatlán, se confirmó como líder del Clausura del fútbol mexicano, en el que el italiano Joao Pedro encabeza a los anotadores, al concluir hoy la quinta jornada.

Este viernes, Efraín Álvarez y Armando González convirtieron un gol cada uno para darle a las Chivas de Milito su quinta victoria en cinco partidos. Por el Mazatlán descontó el panameño Yoel Bárcenas.

Guadalajara suma 15 puntos, cinco más que Tigres UANL, Cruz Azul y Atlas, situados en los lugares del segundo al cuarto con 10 unidades.

Este jueves, el campeón mundial argentino Ángel Correa convirtió un gol y puso una asistencia para encabezar la goleada de los Tigres, 5-1 sobre el Santos Laguna.

El brasileño Joaquim, Édgar López, Ángel Correa, Diego Lainez y Diego Sánchez convirtieron por los Tigres del entrenador argentino Guido Pizarro. El argentino Lucas Di Yorio descontó por Santos.

Con un gol del argentino José Paradela, el Cruz Azul empató 1-1 con el campeón Toluca y se acomodó como tercero de la clasificación.

Después de que los 'Diablos' tomaran ventaja con una diana del portugués Paulinho, los Azules respondieron en los finales del encuentro y rescataron la igualada con una diana de Paradela.

González, del Guadalajara, y Paradela llegaron a cuatro dianas, una menos que el italiano Joao Pedro, quien quedó sólo como mejor goleador del torneo al anotar por quinta vez este viernes en la derrota del San Luis, 4-1 ante Necaxa.

Hoy el Atlas empató 2-2 con los Pumas UNAM, con un gol de último instante del argentino Manuel Capasso y subió al cuarto escaño.

El ecuatoriano Pedro Vite y el brasileño Juninho anotaron por los Pumas, en tanto el argentino Mateo García y su compatriota Capasso lo hicieron por los Rojinegros.

Los Pumas van en quinto lugar, con nueve unidades, las mismas que Toluca, sexto.

Hoy,el América derrotó 1-0 a Monterrey con gol de Alex Zendejas, en uno de los duelos más esperados de la fecha 5.

En otros partidos de la jornada, ayer Tijuana y Puebla igualaron sin goles y este domingo el Querétaro derrotó por 2-0 al León con dos anotaciones del ecuatoriano Jhojan Julio; y Pachuca se impuso por 2-0 al Juárez FC, con dianas del venezolano Salomón Rondón y el colombiano Christian Rivera.

El Clausura se reanudará de viernes a domingo próximos con la sexta jornada.

- Partidos de la sexta jornada del Clausura mexicano:

Viernes 13.02: Puebla-Pumas UNAM y Toluca-Tijuana.

Sábado 14.02: San Luis-Querétaro, Pachuca-Atlas, Monterrey-León, Juárez FC-Necaxa y Guadalajara-América.

Domingo 15.02: Santos Laguna-Mazatlán y Cruz Azul-Tigres UANL. EFE

