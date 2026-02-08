Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

San José, 7 feb (EFE).- El brasileño Ronaldinho Gaúcho y el español Guti pusieron este sábado la magia en un partido de leyendas del Barcelona y el Real Madrid jugado en el Estadio Nacional de Costa Rica y que terminó con triunfo madridista de 2-0.

Aunque solo jugó el primer tiempo, Guti cargó literalmente el peso del partido y distribuyó la pelota por todo el frente del ataque con.

Cerró su participación con un golazo de tiro libre que recibió lo aplausos de los hinchas que llenaron el Estadio Nacional.

En el otro equipo Ronaldinho tiró un par de caños y algunas jugadas de lujo con las que asistió a sus compañeros en el ataque, pero ninguna culminó en anotación.

Después de dominar buena parte del partido, Real Madrid abrió el marcador en el minuto 24 con un buen gol de cabeza de Antonio Núñez en una jugada de tiro de esquina lanzada por Rubén de la Red.

Guti siguió manejando los hilos de la media cancha y cuando pretendía ingresar al área en una jugada individual recibió una falta. El mismo Guti ejecutó el tiro y marcó el golazo de la noche y estableció la venta de 2-0 que premio el mejor juego del conjunto blanco.

Con el 2-0, Ronaldinho Gaúcho intentó tomar el control del medio campo y consiguió dar un nuevo aire al Barcelona junto a algunos chispazos de Rivaldo y de Gaizca Mendieta, además de la velocidad por los costados de Giuly y Nolito.

El portero Iker Casillas desvió con sus extremidades dos remates de Nolito.

Alrededor de 30.000 aficionados asistieron al estadio y reconocieron el buen partido de Casillas y de Ronaldinho Gaucho con sendas ovaciones cuando fueron sustituidos.

En el segundo tiempo Real Madrid retrasó sus líneas con Fernando Sanz y Pepe en la defensa, y con la marca en el medio campo de Claude Makelele, quienes evitaron la circulación libre del argentino Javier Saviola.

Aunque se trató de un partido de exhibición, no faltaron las entradas fuertes de Iván Campo y Pepe del Real Madrid, y de Carles Puyol del Barcelona, con lo que quedó demostrado que la rivalidad entre ambos equipos es eterna. EFE

