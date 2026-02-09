Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Nairobi, 9 feb (EFE).- La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco) agradeció a Sudáfrica su "compromiso constante", después de que el Gobierno sudafricano anunciara su salida tras casi tres décadas de contribución a esta fuerza de paz.

"La Monusco expresa su profundo agradecimiento al Gobierno y al pueblo de la República de Sudáfrica por su compromiso constante, desde hace varias décadas, con las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas", señaló la misión en un comunicado a última hora del domingo.

La fuerza también subrayó su gratitud "por la dedicación demostrada por los cascos azules sudafricanos en el cumplimiento del mandato de la misión" y rindió "homenaje" a los soldados sudafricanos caídos "al servicio de la paz" en la RDC.

La Monusco aseguró que continúa "en diálogo" con Sudáfrica "sobre cuestiones más amplias relacionadas con el mantenimiento de la paz" y señaló que trabajará para garantizar una transición "segura, ordenada y responsable".

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, informó al secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la decisión de su país de salir de la misión en una conversación telefónica mantenida el pasado 12 de enero, reveló la Presidencia en un comunicado este domingo.

La "decisión unilateral" se debe a "la necesidad de consolidar y realinear los recursos de la Fuerza Nacional de Defensa de Sudáfrica, tras veintisiete años de apoyo" a la Monusco con un contingente de "más de setecientos soldados", explicó Ramaphosa.

El Gobierno sudafricano -añadió- seguirá manteniendo "estrechas relaciones bilaterales" con el Ejecutivo congoleño, además de respaldar otras iniciativas multilaterales destinadas a lograr una "paz duradera" en la RDC.

El conflicto en el este de la RDC se recrudeció a principios de 2025, cuando el poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que cuenta con apoyo de la vecina Ruanda (según la ONU y varios países occidentales), se apoderó de grandes extensiones de territorio y ciudades clave.

En enero de 2025, dieciocho soldados de la SADC, conocida como SAMIDRC y entonces desplegada en la zona, murieron en combates con el M23, catorce de ellos sudafricanos.

Dos militares sudafricanos integrados en la MONUSCO también perdieron la vida, lo que intensificó los llamamientos para que Pretoria retirara a sus efectivos de esa región rica en recursos minerales.

El pasado 4 de diciembre, los presidentes congoleño, Félix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaron en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para atajar el conflicto en el este de la RDC.

Esta firma en Washington se suma a los esfuerzos de mediación de Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que en noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la Monusco, establecida en 1999 por el Consejo de Seguridad de la ONU. EFE

