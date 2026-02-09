Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Seúl, 9 feb (EFE).- Un helicóptero militar se estrelló este lunes cerca de Seúl, dejando sin vida a sus dos tripulantes, mientras realizaban un entrenamiento de aterrizaje de emergencia, según informó el Ejército en un comunicado.

"Los dos ocupantes fueron trasladados de urgencia a hospitales civiles, pero ambos fallecieron", dijeron las fuerzas armadas del país asiático.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de un puente vehicular del condado de Gapyeong, provincia de Gyeonggi, a unos 50 kilómetros al noreste de Seúl, alrededor de las 11:04 hora local (02:04 GMT).

Los dos suboficiales del helicóptero AH-1S se econtraban en un vuelo de entrenamiento que incluía la práctica de "un aterrizaje de emergencia en una situación similar a un estado anómalo sin apagar el motor", dijo el Ejército.

No se reportaron explosiones ni incendios en la zona, según los medios locales.

Mientras se investigan las causas del siniestro el Ejército suspendió las operaciones de este tipo de helicópteros. EFE

rvb/seo