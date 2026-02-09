Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Redacción Deportes, 8 feb (EFE).- Mike Vrabel, entrenador de los New England Patriots, aseveró este domingo que la caída en el Super Bowl LX de la NFL por 13-29 ante los Seattle Seahawks debe quedar marcada en su equipo para que no vuelva a pasar.

"No queremos que esto se convierta en parte de nuestra identidad de no ser los favoritos. Así es como va a suceder cada año, alguien va a perder este partido, por eso debemos recordar cómo se siente y asegurarnos de que nunca vuelva a ser así", subrayó el 'coach' al final del partido.

Los Patriots tuvieron una decepcionante actuación ofensiva. No consiguieron ni un punto en los primeros tres periodos, situación que fue determinante en la derrota.

"Estoy decepcionado al igual que todos mis jugadores. Tenemos que estar molestos juntos. Al final les dije que los apreciaba, que estaba orgulloso por este largo viaje y que está bien sentir esta decepción, pero hay que tener coraje y levantarse", puntualizó.

Vrabel llevó a los Pats al Super Bowl en su primera temporada, por lo que confió en que este proceso para volver a forjar un equipo que confirme por qué New England es la franquicia más ganadora de trofeos Vince Lombardi, con seis.

"Les recordé a mis jugadores que llevamos 307 días trabajando en lo que esperamos sea una relación y un programa muy largo y exitosos. Eso es en lo que tenemos que confiar de ahora en adelante", dijo el entrenador.

El mariscal de campo Drake Maye tuvo problemas para contener las lágrimas en la conferencia de prensa luego de su errática actuación en la que, a pesar de que pasó para dos anotaciones, sufrió dos intercepciones, soltó un balón y fue capturado seis veces.

"En realidad todo se reduce a la ejecución, hoy no fue la noche. De todas maneras agradezco a Vrabel, él es la razón por la que llegamos hasta aquí. Espero con ansias que mi relación con él dure mucho tiempo. Es una gran persona y un entrenador de fútbol americano extraordinario", concluyó el quarterback. EFE

