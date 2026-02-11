Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Buenos Aires, 10 feb (EFE).- El Gobierno argentino reforzó este martes la presencia de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, ante las protestas iniciadas el lunes por la noche por la policía local en reclamo de un incremento salarial, que dejaron las calles de la región desprovistas de efectivos de ese cuerpo de seguridad durante la jornada.

"Desde la mañana del día de hoy estamos patrullando con las cinco fuerzas federales", aseguró este martes por la noche la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en entrevista con el canal LN+.

Las declaraciones de la ministra se producen tras un día de silencio oficial ante las protestas iniciadas el lunes por la noche en la ciudad de Rosario, que continuaron este martes en otras ciudades de la región y causaron preocupación en la ciudadanía por la falta de seguridad en la zona.

"De ninguna manera vamos a compartir, apoyar y a defender una huelga. Podemos entender, y todos sabemos que los reclamos son genuinos. Los reclamos están fundados, y la discusión es válida", reconoció Monteoliva y luego agregó: "Lo que no puede ser válido es una huelga cuando se trata de fuerzas de seguridad".

Las protestas se producen en un contexto marcado por los bajos salarios de los efectivos -que, según aseguró el vocero de los policías, Gabriel Sarla, no son suficientes para cubrir los gastos mensuales- y el elevado número de suicidios registrados en ese cuerpo de la seguridad del Estado en los últimos años.

El lunes por la noche efectivos y personal del Servicio Penitenciario, acompañados por sus familiares, se manifestaron frente a la sede de la Jefatura de Policía y luego se acuartelaron.

Después de varias horas, los policías fueron desalojados y retomaron las protestas este martes con una concentración en la que decenas de patrulleros alineados hicieron sonar sus sirenas de forma ininterrumpida y cortaron el tránsito con neumáticos prendidos fuego.

Las manifestaciones se replicaron en la ciudad de Santa Fe y en otras localidades como Rafaela, Reconquista, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, donde se registraron también acuartelamientos.

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, anunció este martes en una conferencia de prensa que al menos 20 agentes serán separados temporalmente de sus funciones porque "atentaron contra el servicio de seguridad".

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe informó en un comunicado que inició una investigación penal por la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por parte de los policías.

Según confirmó Sarla en entrevista con LN+, las armas, las credenciales y el chaleco antibalas de los agentes fueron confiscados este martes.

Sin embargo, la ministra de Seguridad Nacional aseguró a última hora de este martes que "se está abriendo un canal de diálogo" entre las autoridades provinciales y los policías.

Sarla, por su parte, confirmó que una reunión entre ambas partes está prevista para la medianoche. EFE

