Caracas, 8 feb (EFE).- Universidad Central de Venezuela (UCV) se mantiene como líder del Torneo Apertura del fútbol venezolano por segunda semana consecutiva al imponerse por 3-2 a Metropolitanos en partido de la tercera jornada, que se jugó entre el viernes y este sábado.

UCV, campeón de la Liga en 2025 y ahora con nueve puntos acumulados, ganó con goles de Kendrys Silva, Jovanny Bolívar y el colombiano Juan Manuel Cuesta.

Esta semana el Deportivo La Guaira subió un escalón, hasta el segundo, al vencer por 2-0 a Caracas gracias al tiro libre de Juan Carlos Castellano y al tanto del colombiano Flabián Londoño, y ahora el equipo suma siete puntos.

Rayo Zuliano y Zamora ocupan el tercer y cuarto puestos, respectivamente, ambos con seis enteros.

Puerto Cabello ocupa el quinto lugar con cinco unidades, al igual que Carabobo, que se sitúa sexto.

El Torneo Apertura, que abre la temporada 2026 de la Primera División de Venezuela con la participación de 14 equipos, se juega en formato todos contra todos.

Los mejores ocho de la primera ronda se clasifican a la fase de cuadrangulares, que transcurren en partidos de de ida y vuelta.

Los primeros de los grupos A y B pasarán a la final y el equipo que resulte ganador se enfrentará al campeón del Clausura, la segunda competición del año. EFE

