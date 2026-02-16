Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Nueva Delhi, 16 feb (EFE).- La cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial arranca este lunes en Nueva Delhi, donde se espera la llegada de más de 20 líderes globales como el español Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

"A partir de hoy, la India acoge la Cumbre de Impacto de la IA en el Bharat Mandapam de Delhi. Doy una calurosa bienvenida a los líderes mundiales, capitanes de la industria, innovadores, responsables políticos, investigadores y entusiastas de la tecnología de todo el mundo para esta cumbre", afirmó el primer ministro de la India, Narendra Modi, en una publicación de X este lunes.

La India busca capitalizar su liderazgo del llamado Sur Global durante esta cita, que se celebrará desde este lunes hasta el viernes, con la que el gigante asiático pretende trasladar el eje de la gobernanza tecnológica desde la seguridad hacia la democratización.

Entre los líderes que llegarán durante estos días a la cumbre se encuentra una nutrida representación europea, liderada por los primeros ministros de Finlandia, Grecia, Croacia y los Países Bajos.

El bloque del continente se completa con los presidentes de Estonia, Suiza, Serbia y Eslovaquia, junto al príncipe heredero de Liechtenstein.

La movilización diplomática incluye también a los jefes de Gobierno de Bután, Kazajistán, Mauricio y al presidente de Sri Lanka.

La delegación política se cierra con la presencia del príncipe heredero de Abu Dabi y los vicepresidentes de Bolivia, Guyana y Seychelles.

Junto a los líderes políticos, participarán delegaciones ministeriales de 45 países y el Secretario General de la ONU para unirse a las deliberaciones sobre el futuro tecnológico.

La cumbre sentará en la misma mesa a la élite empresarial, representada por el CEO de Google, Sundar Pichai, y el fundador de Microsoft, Bill Gates, que ya ha confirmado su llegada al país este lunes.

Nueva Delhi ha articulado la conferencia en torno a siete ejes o "chakras temáticos" para abordar la IA como un bien social y una herramienta de crecimiento económico.

La ciudad se ha blindado por completo para la inauguración de la cumbre, desplegando un operativo de seguridad masivo que recuerda al del pasado G20 con más de 10.000 agentes de policía y fuerzas paramilitares custodiando la capital. Este despliegue incluye severas restricciones de tráfico.

Tras las ediciones de Reino Unido, Corea y Francia, esta será la primera vez que la gran conversación sobre el futuro de la inteligencia artificial se celebre en una economía emergente, con una agenda centrada en la brecha digital. EFE

